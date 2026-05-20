Украина планирует повысить рост ВВП до 6% в год, производительность труда до 5% и инвестиции до 30% ВВП — Свириденко

Украина совместно с международными партнерами работает над формированием стратегии "Экономики будущего", которая предусматривает повышение темпов роста ВВП до 6% в год, рост производительности труда до 5% и увеличение доли инвестиций в ВВП до 24–30% ежегодно. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Как указала Премьер-министр Юлия Свириденко, 20 мая видение правительства по ее реализации представили участникам международного консультативного бизнес-совета, заседание которого состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

В основу этой стратегии заложены правила ЕС — прежде всего построение конкурентной и инвестиционно привлекательной экономики с сильными институтами и динамичным развитием частного сектора. Речь идет о развитии оборонных технологий, энергетике, аграрном секторе, транспорте, машиностроении, ИТ и критических минералах - заявила Юлия Свириденко.

По ее словам, у правительства есть амбициозная и в то же время достижимая цель — повысить средние темпы роста ВВП до 6% в год, производительность труда с нынешних 1,3% до 5%, а долю инвестиций в ВВП — с довоенных 16% до 24–30% ежегодно.

"Экономика будущего": долгосрочная стратегия экономического развития Украины на 15 лет.

Следующим этапом планируется переход к отбору флагманских инвестиционных проектов "Экономики будущего", которые будут представлены нашим партнерам на URC2026 в Гданьске.

