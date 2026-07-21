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МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Исполнительный совет МВФ завершил первый пересмотр программы EFF для Украины, что позволило выделить новый транш в размере около 690 млн долларов. Фонд призвал Украину ускорить реформы, в частности антикоррупционные и управленческие.

МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил первый пересмотр 48-месячной программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что открывает доступ к новому траншу в размере 503 млн специальных прав заимствования (СДР), или около 690 млн долларов. Об этом сообщается на сайте МВФ, пишет УНН.

Детали

После поступления средств общий объем финансирования Украины в рамках программы EFF достигнет примерно 1,6 млрд СДР, или около 2,2 млрд долларов. Исполнительный совет также завершил консультации с Украиной по статье IV.

В МВФ отметили, что, несмотря на полномасштабную войну России, более сложные внешние условия и чрезвычайно высокие риски, Украине удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря взвешенной экономической политике, выполнению программы Фонда и существенной международной поддержке.

МВФ призвал Украину ускорить реформы

В Фонде сообщили, что все количественные критерии эффективности на конец марта были выполнены, однако целевого показателя по чистым международным резервам на конец июня достичь не удалось, в частности из-за влияния войны на Ближнем Востоке. Также МВФ обратил внимание на замедление реализации структурных реформ, часть которых была выполнена с задержкой.

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина продолжает демонстрировать устойчивость в условиях войны.

Украина продолжает демонстрировать впечатляющую устойчивость перед лицом разрушительной войны России. Разумная политика вместе с сильной международной поддержкой помогла сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность

– отметила Георгиева.

В МВФ подчеркнули, что для сохранения экономической стабильности необходимо продолжать взвешенную бюджетную и монетарную политику, активизировать мобилизацию внутренних доходов, усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов, ускорить антикоррупционные и управленческие реформы, улучшить инвестиционный климат и продолжить подготовку к вступлению Украины в Европейский Союз.

Фонд также подтвердил, что программа EFF остается полностью профинансированной благодаря поддержке международных партнеров Украины, в частности финансированию Европейского Союза, стран G7 и других доноров.

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Степан Гафтко

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