Премьер Корецкий провел первый международный звонок с МВФ - о транше и Бюджете-2027
Киев • УНН
Новый премьер Сергей Корецкий в первом международном разговоре с МВФ обсудил транш в 690 млн долларов. Стороны договорились согласовать шаги для финансирования бюджета Украины на 2027 год.
Новый Премьер-министр Украины Сергей Корецкий первый международный звонок на посту провел с МВФ, стороны в частности говорили об ожидаемом транше и договорились согласовать шаги для финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год, о чем сообщил в X, пишет УНН.
Я провел свой первый международный телефонный разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацем. Мы обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, которое, как подтвердил Фонд, состоится 20 июля
Премьер подчеркнул, что "одобрение первого обзора Исполнительным советом МВФ должно принести Украине следующий транш международной помощи в размере 690 миллионов долларов США".
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"Я поблагодарил МВФ за последовательную поддержку Украины. Фонд продолжает играть ключевую роль в координации международной финансовой помощи нашей стране. Мы также договорились согласовать дальнейшие шаги для обеспечения финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год", - сообщил Корецкий.
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