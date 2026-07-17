Премьер Корецкий провел первый международный звонок с МВФ - о транше и Бюджете-2027

Новый Премьер-министр Украины Сергей Корецкий первый международный звонок на посту провел с МВФ, стороны в частности говорили об ожидаемом транше и договорились согласовать шаги для финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год, о чем сообщил в X, пишет УНН.

Я провел свой первый международный телефонный разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацем. Мы обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, которое, как подтвердил Фонд, состоится 20 июля