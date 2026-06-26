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Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля

Киев • УНН

 • 5242 просмотра

Заседание Совета директоров МВФ по следующему траншу для Украины ожидается до середины июля. Стороны согласовали дальнейшие этапы сотрудничества и структурные реформы.

Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля

Украина ожидает, что МВФ утвердит транш по программе сотрудничества на $690 млн до середины июля, сообщила в пятницу Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Заседание Совета директоров МВФ, которое должно утвердить следующий транш для Украины в размере 690 млн долларов, ожидается уже до середины июля

- написала Свириденко.

По ее словам, с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Кацем обсудили результаты первого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

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"Во время встречи также согласовали следующие этапы сотрудничества. Общая задача - использовать сохраненную макрофинансовую стабильность в стране как основу для привлечения частных инвестиций, развития бизнеса и масштабного восстановления Украины", - указала Премьер.

С Дэном Кацем, добавила она, "отдельно обсудили подготовку к следующим пересмотрам программы и реализацию структурных реформ, которые укрепляют финансовую устойчивость государства и создают условия для дальнейшего экономического роста".

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Юлия Шрамко

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