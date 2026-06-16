Зеленский и глава МВФ Георгиева обсудили дальнейшую поддержку Украины
Киев • УНН
Зеленский обсудил с главой МВФ Георгиевой продолжение поддержки Украины. Стороны договорились о сотрудничестве и отметили успех миссии фонда.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и программы МВФ, которые помогают нашей экономической стабильности и являются важным сигналом доверия для всех международных партнеров.
Зеленский и Георгиева детально обсудили продолжение поддержки Украины и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
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