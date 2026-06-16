Зеленский и глава МВФ Георгиева обсудили дальнейшую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и программы МВФ, которые помогают нашей экономической стабильности и являются важным сигналом доверия для всех международных партнеров.

Зеленский и Георгиева детально обсудили продолжение поддержки Украины и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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Президент проинформировал о реализации реформ для укрепления экономической безопасности. Зеленский отметил, что успешное завершение недавней миссии фонда является весомым результатом и важным шагом для дальнейшего укрепления финансовой стабильности Украины.

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