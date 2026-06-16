Зеленский и глава МВФ Георгиева обсудили дальнейшую поддержку Украины

$44.820.0052.040.18
ukenru
13:35 • 8922 просмотра
Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щитPhotoVideo
13:10 • 17843 просмотра
Зеленский назвал условия встречи с путиным и нейтральное место переговоров
Эксклюзив
11:56 • 15836 просмотра
Топливный коллапс в россии уже начался — удары по НПЗ бьют по армии, транспорту и карманам россиян - энергетический эксперт
11:55 • 18402 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом лицензии на антибаллистику, в G7 пообещали помощь и поддержали давление на рф
Эксклюзив
11:30 • 18474 просмотра
H3Operations, несмотря на сложный маршрут, оперативно перебросила вертолет Ми-8 из Южного Судана в Грецию для тушения пожаров
16 июня, 10:19 • 17777 просмотра
Трамп встретился с Зеленским, анонсировал еще одну встречу и заявил, что "россия должна заключить сделку"
16 июня, 10:14 • 4916 просмотра
Доллар по 51 гривне и рост зарплат: правительство представило бюджетный план на три года
Эксклюзив
16 июня, 09:57 • 18003 просмотра
До 60% ударов по целям в России осуществляются с помощью дронов Fire Point — Штилерман на Eurosatory-2026
16 июня, 07:28 • 17562 просмотра
Зеленский подтвердил поражение московского НПЗ на расстоянии 500 кмVideo
16 июня, 07:15 • 21064 просмотра
Союзники на саммите G7 будут склонять Трампа к более жесткой линии против рф, но испытывают беспокойство - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.8м/с
62%
748мм
Популярные новости
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 27090 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 38055 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 33294 просмотра
США "в тысячах миль" от войны, оружие Киеву "давал Обама" - Трамп об Украине на саммите G7Video11:55 • 15864 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки12:35 • 15704 просмотра
публикации
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки12:35 • 15711 просмотра
На какой руке носят обручальное кольцо в разных странах мира16 июня, 08:52 • 33302 просмотра
Как убрать плесень и грибок в квартире: эффективные способы и профилактика16 июня, 08:05 • 38063 просмотра
Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства15 июня, 19:20 • 56688 просмотра
Диарея: когда нужно обращаться к врачу и какие продукты помогут быстрее выздороветь15 июня, 13:07 • 55035 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Фехтовальщица Харлан стала мамой и впервые показала фото дочериPhoto16 июня, 08:01 • 27099 просмотра
Трамп отметил 80-летие соглашением с Ираном и боями в клетке у Белого домаPhotoVideo15 июня, 11:38 • 43414 просмотра
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 92588 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 91074 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 94655 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Микоян МиГ-29
Туполев Ту-22М

Зеленский и глава МВФ Георгиева обсудили дальнейшую поддержку Украины

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Зеленский обсудил с главой МВФ Георгиевой продолжение поддержки Украины. Стороны договорились о сотрудничестве и отметили успех миссии фонда.

Зеленский и глава МВФ Георгиева обсудили дальнейшую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и программы МВФ, которые помогают нашей экономической стабильности и являются важным сигналом доверия для всех международных партнеров.

Зеленский и Георгиева детально обсудили продолжение поддержки Украины и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

МВФ прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2026 году до 1-1,6%12.06.26, 21:38 • 3908 просмотров

Президент проинформировал о реализации реформ для укрепления экономической безопасности. Зеленский отметил, что успешное завершение недавней миссии фонда является весомым результатом и важным шагом для дальнейшего укрепления финансовой стабильности Украины.

МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов12.06.26, 21:12 • 49775 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Международный валютный фонд
Владимир Зеленский
Украина