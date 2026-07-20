Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании
Киев • УНН
Энди Бернем официально стал 59-м премьер-министром Великобритании. Король Чарльз пригласил его сформировать правительство в Букингемском дворце.
Энди Бернэм стал премьер-министром Великобритании, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Энди Бернэм официально стал 59-м премьер-министром Великобритании
Король Чарльз, как отмечается, только что пригласил его сформировать правительство на закрытой встрече в Букингемском дворце.
В Букингемском дворце заявлением подтвердили назначение Энди Бернэма на должность премьер-министра.
"Его Величество принял на аудиенции высокопочтенного члена парламента Эндрю Бернема и попросил его сформировать новое правительство. Высокопочтенный член парламента Эндрю Бернем принял предложение короля и поцеловал руку после его назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", - говорится в заявлении.
"Госпожа Мари-Франс ван Хил также была принята Его Величеством", – добавляется в заявлении.
Бернем - пятый премьер-министр Британии за четыре года - теперь отправится на Даунинг-стрит, чтобы произнести свою первую речь у власти.
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