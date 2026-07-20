Стармер встретился с королем и официально ушел в отставку
Киев • УНН
Кир Стармер после встречи с королем официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает BBC.
Кир Стармер официально ушёл в отставку с поста премьер-министра Великобритании, сообщает BBC, пишет УНН.
После встречи с королём Кир Стармер официально ушёл в отставку с поста премьер-министра
В своём заявлении Букингемский дворец указал: "Сэр Кир Стармер, член парламента, сегодня утром имел аудиенцию у короля и подал заявление об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял".
"Леди Стармер также была принята королём", - говорится в заявлении.
Король Карл III пожал руку Стармеру, когда тот ушёл в отставку, указывает издание.
Как отмечается, это произошло в Китайской столовой (Chinese Dining Room) Букингемского дворца.
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"Моя работа выполнена", – сказал Стармер, произнося свою последнюю речь на посту премьер-министра Британии.
В своём последнем обращении на посту Стармер также пожелал всего наилучшего своему преемнику, которым должен стать Энди Бернем, добавив: "Я ухожу с доброй волей, я ухожу с улыбкой и я горжусь всем, чего мы достигли".
Король Карл провёл аудиенцию со Стармером, после чего должен принять Бернема в Букингемском дворце, чтобы пригласить его сформировать правительство.
Затем Бернем выступит с собственной речью на Даунинг-стрит.
Ожидаемый новый премьер-министр Британии стал лидером Лейбористской партии в пятницу.
После того, как Бернем вступит в должность, он начнёт назначать и увольнять министров - младший министр по делам тюрем, условно-досрочного освобождения и пробации Великобритании Джеймс Тимпсон уже подал в отставку сегодня утром.