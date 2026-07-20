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Стармер встретился с королем и официально ушел в отставку

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Кир Стармер после встречи с королем официально подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает BBC.

Стармер встретился с королем и официально ушел в отставку
Фото: PA Media

Кир Стармер официально ушёл в отставку с поста премьер-министра Великобритании, сообщает BBC, пишет УНН.

После встречи с королём Кир Стармер официально ушёл в отставку с поста премьер-министра

- говорится в сообщении.

В своём заявлении Букингемский дворец указал: "Сэр Кир Стармер, член парламента, сегодня утром имел аудиенцию у короля и подал заявление об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял".

"Леди Стармер также была принята королём", - говорится в заявлении.

Король Карл III пожал руку Стармеру, когда тот ушёл в отставку, указывает издание.

Как отмечается, это произошло в Китайской столовой (Chinese Dining Room) Букингемского дворца.

Фото: PA Media
Фото: PA Media

Энди Бернэм сегодня вступает в должность премьер-министра Великобритании и обещает единство страны20.07.26, 01:56 • 3394 просмотра

"Моя работа выполнена", – сказал Стармер, произнося свою последнюю речь на посту премьер-министра Британии.

В своём последнем обращении на посту Стармер также пожелал всего наилучшего своему преемнику, которым должен стать Энди Бернем, добавив: "Я ухожу с доброй волей, я ухожу с улыбкой и я горжусь всем, чего мы достигли".

Король Карл провёл аудиенцию со Стармером, после чего должен принять Бернема в Букингемском дворце, чтобы пригласить его сформировать правительство.

Затем Бернем выступит с собственной речью на Даунинг-стрит.

Ожидаемый новый премьер-министр Британии стал лидером Лейбористской партии в пятницу.

После того, как Бернем вступит в должность, он начнёт назначать и увольнять министров - младший министр по делам тюрем, условно-досрочного освобождения и пробации Великобритании Джеймс Тимпсон уже подал в отставку сегодня утром.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Кир Стармер
Великобритания