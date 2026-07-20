Энди Бернэм сегодня вступает в должность премьер-министра Великобритании и обещает единство страны
Киев • УНН
Энди Бернэм в понедельник официально станет новым премьер-министром Великобритании, сменив Кира Стармера. В первом обращении он обещает улучшение жизни британцев и призывает к единству.
В понедельник Эндрю Бернем официально станет новым премьер-министром Великобритании, сменив на этом посту Кира Стармера. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В своем первом обращении с Даунинг-стрит Бернем пообещает добиться ощутимых улучшений в жизни британцев, назвав свой приход к власти моментом для "размышлений и решительных действий". Он также подчеркнет, что страна должна смотреть в будущее "с надеждой и единством".
Несмотря на поддержку большинства депутатов от Лейбористской партии, новый премьер пока не раскрыл состав будущего правительства и не детализировал политический курс своей администрации.
Новому правительству придется решать ряд сложных вопросов
Среди главных вызовов для нового премьера Bloomberg называет сокращение нелегальной миграции, сдерживание роста расходов на социальное обеспечение, повышение производительности британской экономики и реформирование социальной системы с учетом старения населения.
На международной арене Бернему придется выстраивать отношения с президентом США Дональдом Трампом, одновременно сохраняя ведущую роль Великобритании в поддержке Украины. Одной из ключевых задач также станет увеличение оборонных расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.
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В понедельник Кир Стармер подаст королю Карлу III заявление об отставке, после чего монарх поручит Бернему сформировать новое правительство. После возвращения на Даунинг-стрит новый премьер выступит с обращением к общественности и начнет назначение членов Кабинета министров.
По информации Bloomberg, главной претенденткой на пост канцлера казначейства является нынешняя министр внутренних дел Шабана Махмуд. Также ключевые должности в правительстве могут получить Луиза Хей, Аннелиз Миджли и заместительница лидера Лейбористской партии Люси Пауэлл. В то же время дальнейшая политическая судьба ряда действующих высокопоставленных чиновников, в частности Рейчел Ривз, Иветт Купер, Дэвида Ламми и Уэса Стритинга, пока остается неопределенной.
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