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В Нигерии вспышка холеры унесла 74 жизни, более 7 тысяч человек заболели

Киев • УНН

 • 342 просмотра

В штате Борно из-за холеры скончались 74 человека, а более 7 тысяч заболели. Распространению болезни способствуют нехватка чистой воды и последствия затяжных конфликтов.

В Нигерии вспышка холеры унесла 74 жизни, более 7 тысяч человек заболели
Фото: АР

В штате Борно на северо-востоке Нигерии с начала мая от вспышки холеры скончались 74 человека, а число инфицированных превысило 7 тысяч. Об этом сообщила международная медицинская организация "Врачи без границ" (MSF), передает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Вспышка охватила 14 из 27 административных районов штата. Медики отмечают, что ситуацию осложняют последствия многолетнего конфликта с исламистской группировкой "Боко Харам", из-за которого система здравоохранения в регионе остается ослабленной. Дополнительными факторами риска являются нехватка чистой питьевой воды и плохие санитарные условия.

Ситуация ухудшается

По данным MSF, в ее медицинских учреждениях уже пролечили 7439 пациентов с холерой. В среднем ежедневно госпитализируют около 185 человек, а в прошлую пятницу зафиксировали рекордные 500 новых пациентов за сутки.

Открытая дефекация также ухудшает ситуацию, и партнеров на местах меньше

– заявила координатор проектов MSF Джесси Курнуркар.

По ее словам, во многих случаях медики узнают о вспышке уже после того, как болезнь начала активно распространяться в общине.

Местные жители рассказывают, что симптомы болезни часто возвращаются даже после лечения. Одна из пациенток, Айша Ибрагим, сообщила, что после выписки ее состояние снова резко ухудшилось, из-за чего женщину пришлось повторно госпитализировать.

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Теракт
Ассошиэйтед Пресс
Нигерия