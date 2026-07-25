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Google расширяет доступ к ИИ-помощнику Gemini Spark

Киев • УНН

 • 2338 просмотра

Google расширяет доступ к агентному ИИ-помощнику Spark, анонсированному на I/O. Помощник доступен подписчикам Google AI Pro и Ultra, но не работает в Европейской экономической зоне.

Google расширяет доступ к ИИ-помощнику Gemini Spark

Google делает Gemini Spark, агентного ИИ-помощника, анонсированного на конференции разработчиков I/O в этом году, доступным для большего числа пользователей, пишет УНН со ссылкой на Engadget.

Детали

Для пользователей на бесплатном плане это остается недоступным, пишет издание. 

Spark становится доступным всем, кто платит 20 долларов в месяц за Google AI Pro. Он также становится доступным по всему миру пользователям Google AI Ultra, которые платят от 100 до 200 долларов в месяц, за исключением стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Нигерии. 

Spark работает на Gemini 3.5 и глубоко интегрирован в приложения Google Workspace. Пользователи могут назначать задачи, перейдя на страницу Spark или через боковую панель на компьютере, или нажав на соответствующую опцию в меню на мобильном устройстве.

Затем пользователи могут ввести задачи, которые они хотят, чтобы Spark выполнил. Например, они могут указать Spark проверять их электронную почту и расписание календаря каждое утро, а затем указать, чему отдать приоритет.

Spark также может автоматически создавать черновики ответов на письма от определенного человека, поступающие в почтовый ящик пользователя, или обобщать длинные цепочки электронных писем.

Пользователи также могут использовать Spark для создания подробных отчетов в Google Docs на основе заметок о встречах и электронных писем.

Это лишь некоторые из возможных задач Spark, пользователи могут обратиться к страницам поддержки Google для получения дополнительной информации.

Исследование Google: использование ИИ на работе широко, но автоматизация остаётся ограниченной23.07.26, 16:22 • 3082 просмотра

Юлия Шрамко

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