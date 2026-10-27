В Европу вернули женщину, заражённую вирусом Эбола — угрожает ли континенту распространение болезни
Киев • УНН
Гражданку Швейцарии с Эболой доставили из Нигерии в Женеву для лечения. Власти заявляют, что при изоляции риск для населения низкий.
В Швейцарию специальным самолетом доставили гражданку страны, у которой в Нигерии обнаружили вирус Эбола. Несмотря на опасную инфекцию, швейцарские власти заверяют, что угрозы для населения нет. Об этом сообщает LRT со ссылкой на ELTA, пишет УНН.
Детали
Женщину перевезли из нигерийской столицы Абуджи в Швейцарию 26 октября при соблюдении строгих мер безопасности. Вместе с ней летел мужчина — швейцарский дипломат, который контактировал с заболевшей.
Пациентку будут лечить в больнице Женевского университета, а ее мужа изолируют в больнице Цюрихского университета. По словам министра здравоохранения Нигерии Мухаммада Али Пате, состояние женщины значительно улучшилось, однако она все еще может передавать вирус.
Может ли Эбола распространиться по Европе
Федеральная служба общественного здравоохранения Швейцарии заявила, что обе больницы имеют специальное оборудование и подготовленный персонал для работы с такими инфекциями.
Для населения Швейцарии нет никакого риска
Вирус Эбола передается преимущественно при непосредственном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека, у которого имеются симптомы заболевания. В отличие от гриппа, он не распространяется обычным воздушно-капельным путем.
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Поэтому при условии строгой изоляции пациентки, надлежащей защиты медиков и контроля за контактными лицами риск дальнейшего распространения инфекции в Европе остается низким.
В то же время медики подчеркивают, что Эбола является опасным заболеванием, поэтому даже после улучшения состояния пациентка нуждается в специальном наблюдении.
По данным африканских органов здравоохранения, Нигерия подтвердила случай заражения 20 октября. В настоящее время специалисты выясняют, где именно женщина заразилась.
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