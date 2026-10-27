До Європи повернули жінку, заражену вірусом Ебола – чи загрожує континенту поширення хвороби
Київ • УНН
Громадянку Швейцарії з Еболою доправили з Нігерії до Женеви для лікування. Влада заявляє, що за ізоляції ризик для населення низький.
До Швейцарії спеціальним літаком доставили громадянку країни, у якої в Нігерії виявили вірус Ебола. Попри небезпечну інфекцію, швейцарська влада запевняє, що загрози для населення немає. Про це повідомляє LRT із посиланням на ELTA, пише УНН.
Деталі
Жінку перевезли з нігерійської столиці Абуджі до Швейцарії 26 жовтня за суворих заходів безпеки. Разом із нею летів чоловік – швейцарський дипломат, який контактував із хворою.
Пацієнтку лікуватимуть у лікарні Женевського університету, а її чоловіка ізолюють у лікарні Цюрихського університету. За словами міністра охорони здоров'я Нігерії Мухаммада Алі Пате, стан жінки значно покращився, однак вона все ще може передавати вірус.
Чи може Ебола поширитися Європою
Швейцарська федеральна служба охорони здоров'я заявила, що обидві лікарні мають спеціальне обладнання та підготовлений персонал для роботи з такими інфекціями.
Для населення Швейцарії немає жодного ризику
Вірус Ебола передається переважно через безпосередній контакт із кров'ю та іншими біологічними рідинами інфікованої людини, яка має симптоми захворювання. На відміну від грипу, він не поширюється звичайним повітряним шляхом.
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Тому за умови суворої ізоляції пацієнтки, належного захисту медиків і контролю за контактними особами ризик подальшого поширення інфекції в Європі залишається низьким.
Водночас медики наголошують, що Ебола є небезпечною хворобою, тому навіть після покращення стану пацієнтка потребує спеціального нагляду.
За даними африканських органів охорони здоров'я, Нігерія підтвердила випадок зараження 20 жовтня. Наразі фахівці з'ясовують, де саме жінка інфікувалася.
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