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Кенія підтвердила восьмий випадок Еболи на тлі поширення спалаху в Конго

Київ • УНН

 • 654 перегляди

У Кенії виявили восьмий випадок Еболи, 128 контактних осіб залишаються на карантині. У ДРК спалах охопив уже вісім провінцій.

Кенія підтвердила восьмий випадок Еболи на тлі поширення спалаху в Конго

Кенія підтвердила восьмий випадок захворювання на Еболу, тоді як спалах у Демократичній Республіці Конго продовжує поширюватися на нові території. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

Деталі

Влада Кенії виявила восьмий випадок захворювання на Еболу в країні після того, як у ще однієї людини, яка перебувала на карантині, було виявлено позитивний результат тесту, повідомив 18 жовтня представник міністерства охорони здоров'я країни.

Останній пацієнт - 49-річний чоловік, який допомагав першому пацієнтові з Еболою. У нього спостерігалися такі симптоми, як лихоманка, висока температура, головний біль та м'язові болі, і він був поміщений на карантин після ймовірного контакту з вірусом.

"Сьогодні ми протестували 38 людей; в одного з них тест виявився позитивним", - сказав глава Міністерства охорони здоров'я Патрік Амот, додавши, що чоловік перебував на карантині з 9 жовтня.

Кенія повідомила про першу в історії смерті від Еболи 5 жовтня, коли чоловік, який проживав у Демократичній Республіці Конго (ДРК), помер після повернення до Кенії.

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Інші сім випадків – це родичі першого пацієнта або медичні працівники, які його лікували; Амот заявив, що їхній стан стабільний.

Міністерство повідомило, що 128 осіб, які контактували з першим пацієнтом, залишаються на карантині.

Країна залишається відкритою без обмежень на поїздки, торгівлю або публічні збори, як рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Однак країна активізує роботу зі спостереження за поширенням Еболи та підвищення обізнаності населення.

Сусідна Танзанія посилила прикордонний контроль і запровадила обов'язкові декларації про стан здоров'я та 21-денний моніторинг для мандрівників, які прибувають із країн із високим ризиком.

Спалах досяг восьмої провінції в Конго

Тим часом спалах продовжує зростати в ДРК і досяг восьмої провінції. Два нові випадки, включаючи один летальний випадок, були зареєстровані протягом останніх вихідних у раніше неураженій провінції Норд-Убангі, яка межує з Центральноафриканською Республікою.

Влада повідомила про 9455 випадків зараження і 4561 летальний випадок внаслідок найбільш швидкозростаючого спалаху лихоманки Ебола в історії.

"Ми бачимо, як осередки Еболи загалом зменшуються, але, на жаль, географічно вона поширюється", – заявив Associated Press регіональний директор ВООЗ по Африці Мохамед Якуб Джанабі.

Джанабі зазначив, що однією з найбільших проблем є переконання інфікованих людей звертатися за медичною допомогою, додавши, що деякі смерті відбуваються у населених пунктах за межами медичних центрів.

Спалах викликаний штатом Bundibugyo, проти якого немає ліцензованих вакцин або специфічних методів лікування, хоча в ДРК проводяться випробування.

Ебола охопила вже 8 провінцій Конго: серед дітей стрімко зростає кількість жертв16.10.26, 05:55 • 5512 переглядiв

Юлія Шрамко

Здоров'яСвіт
Ебола
Танзанія
Всесвітня організація охорони здоров'я
Кенія
Центральноафриканська Республіка
Демократична Республіка Конго