У Трампа и Хегсета возник конфликт из-за дефицита ракет - WP

$44.760.0751.670.05
ukenru
03:26 • 14945 просмотра
Атака на Киев и область: 3 человека погибли, 7 раненыPhoto
8 августа, 00:05 • 23375 просмотра
Атака на Броварский район Киевской области: трое погибших, среди них ребенок
7 августа, 16:28 • 31628 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 48213 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 39644 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 35592 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 31586 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 25569 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
7 августа, 10:20 • 20333 просмотра
Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°
Эксклюзив
7 августа, 09:35 • 17850 просмотра
Раннее цветение и быстрое обмеление - что ждет реки в Украине Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
90%
747мм
Популярные новости
Сийярто грозит до 3 лет тюрьмы в Венгрии из-за взятки — СМИ7 августа, 20:37 • 5490 просмотра
Россия за 5 дней 41 раз атаковала железную дорогу, повреждены 11 локомотивов7 августа, 22:38 • 7834 просмотра
Враг ночью атаковал Киев баллистическими ракетами, прогремело не менее семи взрывов8 августа, 00:16 • 10989 просмотра
Вражеская атака на Киев: пожары в Голосеевском и Оболонском районах, горят резервуары с топливом00:54 • 7710 просмотра
В России, куда бы ни приезжал Путин, цены на бензин падают — Le Monde01:27 • 3818 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 48206 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 36906 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 45522 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 83053 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 89976 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Александр Вучич
Валерий Залужный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Румыния
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 57806 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 80596 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 112337 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 185671 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 196103 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Шахед-136
WhatsApp

У Трампа и Хегсета возник конфликт из-за дефицита ракет - WP

Киев • УНН

 • 4201 просмотра

Президент США Дональд Трамп на встрече в Кэмп-Дэвиде потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснений по поводу острой нехватки боеприпасов, которая угрожает ограничить военные операции против Ирана.

У Трампа и Хегсета возник конфликт из-за дефицита ракет - WP

Разочарование президента США Дональда Трампа из-за войны с Ираном вылилось в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе, где он потребовал от министра обороны США Пита Хегсета объяснений, почему его, очевидно, ввели в заблуждение относительно острой нехватки боеприпасов, включая ракеты, которая теперь угрожает ограничить военные возможности в отношении Ирана, со ссылкой на два источника, знакомых с разговором, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась в пятницу на полях заседания его кабинета министров в Кэмп-Дэвиде, где Трамп заявил Хегсету, что, по его мнению, вопрос с боеприпасами "решён", сообщили оба человека, знакомые с разговором.

Дефицит, особенно управляемых ракет большой дальности и ракет-перехватчиков ПВО, стал одной из причин, по которой Трамп отказался от нанесения дополнительных массированных ударов по Ирану в последние дни, сообщил один из источников.

В понедельник Трамп заявил, что приказал, а затем отменил "крупнейшую атаку со времён Второй мировой войны" в ожидании заявлений о новых переговорах по Ормузскому проливу.

Хотя Соединённые Штаты объявили о новых соглашениях по производству некоторых наиболее важных боеприпасов, таких как ракеты ПВО для Patriot, производство самих боеприпасов может занять до двух лет, и немедленного решения проблемы дефицита пока не ожидается, указывает издание.

Только за первый месяц боевых действий США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 ракет из систем Patriot и THAAD, как ранее сообщала газета The Post.

В США осталось около 800 ракет PAC-3 для Patriot, запасы сократились почти на две трети – Defense Express01.08.26, 06:15 • 20881 просмотр

По словам одного американского чиновника, США также использовали более 1300 армейских тактических баллистических ракет в первые недели боевых действий. Запасы ATACMS — ракет малой дальности, которые также пользуются спросом в Украине, — настолько истощены, что их практически не осталось, сказал один из людей, знакомых с вопросом; ранее на этой неделе об этом сообщило агентство Reuters.

Дефицит оборонительных боеприпасов повлиял и за пределами Ближнего Востока. Украина исчерпывает свои средства противовоздушной обороны, и существует мало вариантов для пополнения запасов из западных арсеналов, что делает её уязвимой для дальних атак hоссии, пишет издание.

Нехватка ракет-перехватчиков также меняет подход США к применению боеприпасов против приближающейся угрозы — с учётом предполагаемого направления её полёта и того, является ли она "фактором риска", сообщил американский чиновник изданию The Post; впервые об этом сообщило NBC News.

Вернувшись в Кэмп-Дэвид, когда Трамп столкнулся с ним из-за арсенала оружия, Хегсет защищался и обвинил своего заместителя Стивена Файнберга в дефиците, а также в том, что тот не обеспечил полного информирования Трампа по этому вопросу, сообщили оба человека, знакомые с ситуацией.

Этот разговор подчеркнул растущее разочарование Трампа своим министром обороны, который был одним из самых активных ранних сторонников военных действий против Ирана, убедив Трампа, что это будет быстрая и относительно лёгкая победа, сообщили несколько чиновников.

"Это на 100% фейковые новости. Этого буквально никогда не было. И президент Трамп полностью доверяет министру Хегсету", — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на вопросы The Post.

"Министр Хегсет никого не вводил в заблуждение относительно состояния наших запасов боеприпасов и не обвинял заместителя министра Файнберга. Эти утверждения об истощённых запасах, внутренних разногласиях, позиции министра по Ирану… также выдуманы", — заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

На июльских слушаниях в Сенате Хегсет спорил с демократами о том, предоставил ли он Трампу честные оценки войны с Ираном, включая риски, которые продолжительная кампания создаст для военных запасов США. Во время слушаний Хегсет отказался обсуждать свои рекомендации президенту и неоднократно возлагал ответственность за любую нехватку на то, как администрация Байдена вела военные дела, а не на операции, проводившиеся под руководством Трампа.

Хегсет, Файнберг и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн попросили законодателей предоставить им 67 миллиардов долларов дополнительного военного финансирования, чтобы помочь покрыть расходы на войну с Ираном. Хегсет заявил законодателям на слушаниях в прошлом месяце, что запрос удовлетворяет "неотложную, необходимую" потребность в пополнении военных арсеналов.

Война с Ираном обошлась США в 37,5 млрд долларов - Хегсет22.07.26, 05:32 • 11908 просмотров

Республиканцы в Сенате ещё не договорились о стратегии реализации этого пакета.

Общий запрос администрации на оборонный бюджет на следующий финансовый год составляет рекордные 1,5 триллиона долларов и включает десятки миллиардов долларов на производство ракет. Но предложение застопорилось, поскольку демократы возражают против значительного увеличения, оставляя Пентагон без чёткого пути к пополнению критически важных запасов вооружений, указывает издание.

Со времён Signalgate, когда Хегсет отправил секретную информацию в чат-группу, в которую входил репортёр, всего через несколько месяцев после утверждения в должности, распространяются слухи о том, как долго министр обороны будет пользоваться благосклонностью Трампа. Президент постоянно хвалил Хегсета, говоря, что он выглядит так, будто его взяли "из центрального кастинга", и что "он любит войну".

С момента вступления в должность Трамп начал военные операции в семи странах: Йемене, Сомали, Сирии, Иране, Ираке, Нигерии и Венесуэле.

Успешная операция по захвату бывшего венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, по всей видимости, ещё больше укрепила позиции Хегсета. Но тупиковая ситуация вокруг Ормузского пролива, а также огромные расходы и продолжительность войны с Ираном подорвали доверие Трампа к нему, сообщил один из источников, знакомых с разговором в Кэмп-Дэвиде.

"Министр обороны Хегсет никуда не уйдёт и продолжит работать бок о бок с заместителем министра обороны Файнбергом, чтобы выполнять повестку президента Трампа", — сказал Парнелл в ответ на вопрос об этом обмене репликами и истощении запасов боеприпасов.

Нагрузка на запасы не является новым вызовом. Ещё до начала войны Кейн предупредил Трампа, что у США нет запасов, необходимых для поддержки затяжного конфликта. Но темпы и огромный объём боеприпасов, израсходованных обеими сторонами, быстро ускорили истощение ключевых наступательных и оборонительных запасов боеприпасов США.

Хотя Хегсет и Пентагон объявили о многочисленных новых рамочных соглашениях с промышленностью по восстановлению арсенала, оборонные компании "не начнут гнуть металл, пока не будут заключены контракты и Конгресс не выделит ассигнования", — сказал Брэд Боумен, ветеран армии и старший директор Фонда защиты демократий.

В результате могут пройти годы, прежде чем запасы будут восстановлены. "Мы часто говорим о годах, которые проходят между расходованием того, что нам необходимо, подписанием контрактов и поставкой. Нельзя просто щёлкнуть выключателем — и вдруг боеприпасы окажутся в руках военнослужащих", — сказал он.

США продолжают переговоры о производстве Patriot в Украине несмотря на сомнения Трампа — СМИ05.08.26, 17:34 • 8005 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Каролин Ливитт
ATACMS
Пит Хегсетх
Николас Мадуро
Сенат Соединенных Штатов Америки
Пентагон
The Washington Post
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Reuters
Венесуэла
Ирак
Нигерия
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Сирия
Сомали
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Йемен