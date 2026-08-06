У Трампа и Хегсета возник конфликт из-за дефицита ракет - WP

Разочарование президента США Дональда Трампа из-за войны с Ираном вылилось в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе, где он потребовал от министра обороны США Пита Хегсета объяснений, почему его, очевидно, ввели в заблуждение относительно острой нехватки боеприпасов, включая ракеты, которая теперь угрожает ограничить военные возможности в отношении Ирана, со ссылкой на два источника, знакомых с разговором, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась в пятницу на полях заседания его кабинета министров в Кэмп-Дэвиде, где Трамп заявил Хегсету, что, по его мнению, вопрос с боеприпасами "решён", сообщили оба человека, знакомые с разговором.

Дефицит, особенно управляемых ракет большой дальности и ракет-перехватчиков ПВО, стал одной из причин, по которой Трамп отказался от нанесения дополнительных массированных ударов по Ирану в последние дни, сообщил один из источников.

В понедельник Трамп заявил, что приказал, а затем отменил "крупнейшую атаку со времён Второй мировой войны" в ожидании заявлений о новых переговорах по Ормузскому проливу.

Хотя Соединённые Штаты объявили о новых соглашениях по производству некоторых наиболее важных боеприпасов, таких как ракеты ПВО для Patriot, производство самих боеприпасов может занять до двух лет, и немедленного решения проблемы дефицита пока не ожидается, указывает издание.

Только за первый месяц боевых действий США выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 ракет из систем Patriot и THAAD, как ранее сообщала газета The Post.

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По словам одного американского чиновника, США также использовали более 1300 армейских тактических баллистических ракет в первые недели боевых действий. Запасы ATACMS — ракет малой дальности, которые также пользуются спросом в Украине, — настолько истощены, что их практически не осталось, сказал один из людей, знакомых с вопросом; ранее на этой неделе об этом сообщило агентство Reuters.

Дефицит оборонительных боеприпасов повлиял и за пределами Ближнего Востока. Украина исчерпывает свои средства противовоздушной обороны, и существует мало вариантов для пополнения запасов из западных арсеналов, что делает её уязвимой для дальних атак hоссии, пишет издание.

Нехватка ракет-перехватчиков также меняет подход США к применению боеприпасов против приближающейся угрозы — с учётом предполагаемого направления её полёта и того, является ли она "фактором риска", сообщил американский чиновник изданию The Post; впервые об этом сообщило NBC News.

Вернувшись в Кэмп-Дэвид, когда Трамп столкнулся с ним из-за арсенала оружия, Хегсет защищался и обвинил своего заместителя Стивена Файнберга в дефиците, а также в том, что тот не обеспечил полного информирования Трампа по этому вопросу, сообщили оба человека, знакомые с ситуацией.

Этот разговор подчеркнул растущее разочарование Трампа своим министром обороны, который был одним из самых активных ранних сторонников военных действий против Ирана, убедив Трампа, что это будет быстрая и относительно лёгкая победа, сообщили несколько чиновников.

"Это на 100% фейковые новости. Этого буквально никогда не было. И президент Трамп полностью доверяет министру Хегсету", — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на вопросы The Post.

"Министр Хегсет никого не вводил в заблуждение относительно состояния наших запасов боеприпасов и не обвинял заместителя министра Файнберга. Эти утверждения об истощённых запасах, внутренних разногласиях, позиции министра по Ирану… также выдуманы", — заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

На июльских слушаниях в Сенате Хегсет спорил с демократами о том, предоставил ли он Трампу честные оценки войны с Ираном, включая риски, которые продолжительная кампания создаст для военных запасов США. Во время слушаний Хегсет отказался обсуждать свои рекомендации президенту и неоднократно возлагал ответственность за любую нехватку на то, как администрация Байдена вела военные дела, а не на операции, проводившиеся под руководством Трампа.

Хегсет, Файнберг и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн попросили законодателей предоставить им 67 миллиардов долларов дополнительного военного финансирования, чтобы помочь покрыть расходы на войну с Ираном. Хегсет заявил законодателям на слушаниях в прошлом месяце, что запрос удовлетворяет "неотложную, необходимую" потребность в пополнении военных арсеналов.

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Республиканцы в Сенате ещё не договорились о стратегии реализации этого пакета.

Общий запрос администрации на оборонный бюджет на следующий финансовый год составляет рекордные 1,5 триллиона долларов и включает десятки миллиардов долларов на производство ракет. Но предложение застопорилось, поскольку демократы возражают против значительного увеличения, оставляя Пентагон без чёткого пути к пополнению критически важных запасов вооружений, указывает издание.

Со времён Signalgate, когда Хегсет отправил секретную информацию в чат-группу, в которую входил репортёр, всего через несколько месяцев после утверждения в должности, распространяются слухи о том, как долго министр обороны будет пользоваться благосклонностью Трампа. Президент постоянно хвалил Хегсета, говоря, что он выглядит так, будто его взяли "из центрального кастинга", и что "он любит войну".

С момента вступления в должность Трамп начал военные операции в семи странах: Йемене, Сомали, Сирии, Иране, Ираке, Нигерии и Венесуэле.

Успешная операция по захвату бывшего венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, по всей видимости, ещё больше укрепила позиции Хегсета. Но тупиковая ситуация вокруг Ормузского пролива, а также огромные расходы и продолжительность войны с Ираном подорвали доверие Трампа к нему, сообщил один из источников, знакомых с разговором в Кэмп-Дэвиде.

"Министр обороны Хегсет никуда не уйдёт и продолжит работать бок о бок с заместителем министра обороны Файнбергом, чтобы выполнять повестку президента Трампа", — сказал Парнелл в ответ на вопрос об этом обмене репликами и истощении запасов боеприпасов.

Нагрузка на запасы не является новым вызовом. Ещё до начала войны Кейн предупредил Трампа, что у США нет запасов, необходимых для поддержки затяжного конфликта. Но темпы и огромный объём боеприпасов, израсходованных обеими сторонами, быстро ускорили истощение ключевых наступательных и оборонительных запасов боеприпасов США.

Хотя Хегсет и Пентагон объявили о многочисленных новых рамочных соглашениях с промышленностью по восстановлению арсенала, оборонные компании "не начнут гнуть металл, пока не будут заключены контракты и Конгресс не выделит ассигнования", — сказал Брэд Боумен, ветеран армии и старший директор Фонда защиты демократий.

В результате могут пройти годы, прежде чем запасы будут восстановлены. "Мы часто говорим о годах, которые проходят между расходованием того, что нам необходимо, подписанием контрактов и поставкой. Нельзя просто щёлкнуть выключателем — и вдруг боеприпасы окажутся в руках военнослужащих", — сказал он.

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