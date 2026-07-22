Война с Ираном обошлась США в 37,5 млрд долларов - Хегсет

Война с Ираном обошлась Соединенным Штатам в 37,5 миллиарда долларов. Об этом во время выступления в Сенате сообщил министр обороны США Пит Хегсет, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что сенатор-демократ Дик Дурбин во время бюджетных слушаний спросил министра, ожидает ли он, что расходы возрастут теперь, когда прекращение огня между США и Ираном фактически закончилось.

Хегсет ответил, что часть из 37,5 миллиарда долларов приходится на расходы, такие как питание войск, до конца финансового года - говорится в статье.

Издание указывает, что по предварительным данным анализа Центра стратегических и международных исследований, конфликт обошелся США примерно в 40 миллиардов долларов. При этом эта цифра не включает операционные расходы, которые уже были учтены в бюджете министерства на 2026 финансовый год, составляющий более 1 триллиона долларов.

Напомним

В июне Министерство обороны США сообщило сенаторам о необходимости дополнительных 80 млрд долларов на покрытие расходов войны с Ираном. Запрос может столкнуться с сопротивлением из-за политических разногласий.

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