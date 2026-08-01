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В США осталось около 800 ракет PAC-3 для Patriot, запасы сократились почти на две трети – Defense Express

Киев • УНН

 • 21076 просмотра

Запасы американских противоракет PAC-3 для Patriot сократились до примерно 800 единиц. На восстановление запасов может потребоваться около 2,5 года.

В США осталось около 800 ракет PAC-3 для Patriot, запасы сократились почти на две трети – Defense Express

Запасы американских противоракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot сократились до примерно 759-827 единиц, что составляет около 13 ракет на один комплекс. Об этом со ссылкой на новый отчет американского аналитического центра CSIS сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По оценкам аналитиков, с апреля запасы PAC-3 уменьшились еще примерно на 200 ракет. В целом с начала 2026 года их количество сократилось почти на две трети.

Как отмечает Defense Express, при нынешних запасах на один американский комплекс Patriot условно приходится лишь 13 противоракет. Учитывая, что одна пусковая установка может нести до шести ракет PAC-3 MSE, этого хватит лишь для полной зарядки примерно двух пусковых из шести-восьми, входящих в штатный состав батареи.

На восстановление запасов могут потребоваться годы

По данным CSIS, в 2025 году США произвели 620 ракет PAC-3. При таких темпах потребуется около 2,5 года, чтобы вернуть запасы к уровню начала 2026 года, даже если все новые ракеты будут направляться исключительно на пополнение американских арсеналов и не будут использоваться в боевых действиях.

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В то же время в отчете не учтены ракеты PAC-2, которых, по оценкам, в США может оставаться до 400 единиц. Однако Defense Express отмечает, что их возможности по перехвату баллистических целей значительно уступают современным PAC-3, а часть этих боеприпасов также могла быть использована в ходе боевых действий.

Кроме того, аналитики CSIS оценивают остаток ракет для комплексов THAAD в 234–278 единиц.

Ранее компания Lockheed Martin получила контракт на 58,62 млрд долларов, который предусматривает почти трехкратное увеличение производства PAC-3 MSE. Программа рассчитана на семь лет и должна вывести производство до примерно 2 тысяч ракет в год.

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Степан Гафтко

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