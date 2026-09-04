Почти 40 человек погибли возле нефтепровода в Нигерии, надышавшись испарениями; многих до сих пор ищут

В Германии началось производство 5000 дальнобойных дронов для Украины

В Германии началось производство 5000 дальнобойных дронов для Украины

В Германии началось производство 5000 дальнобойных дронов для Украины

В Германии началось производство 5000 дальнобойных дронов для Украины

В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения

В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения

В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения

В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения