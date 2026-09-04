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Почти 40 человек погибли возле нефтепровода в Нигерии, надышавшись испарениями; многих до сих пор ищут

Киев • УНН

 • 176 просмотра

На юге Нигерии по меньшей мере 37 человек погибли, вдохнув токсичные испарения во время предполагаемой кражи нефти. Пропавших до сих пор ищут.

Почти 40 человек погибли возле нефтепровода в Нигерии, надышавшись испарениями; многих до сих пор ищут

По меньшей мере 37 человек погибли на юге Нигерии после вдыхания токсичных газов из нефтепровода. Об этом сообщает Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла утром в четверг в богатом нефтью регионе дельты Нигера. По данным местной неправительственной организации, погибшие, вероятно, пытались украсть нефть из трубопровода и переливали ее в собственные лодки.

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести, а некоторые тела видели плавающими в реке

– сообщили в организации.

Полиция Нигерии подтвердила инцидент, однако не назвала количество погибших или пострадавших.

Кражи нефти остаются серьезной проблемой для Нигерии, которая является одним из крупнейших производителей нефти в Африке.

В дельте Нигера контрабандисты регулярно повреждают трубопроводы, чтобы красть нефть и нелегально перерабатывать ее в топливо для продажи.

Масштабная трагедия в Непале и Тибете: более 1000 погибших, связи с 56 украинцами до сих пор нет01.09.26, 23:14 • 13225 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Нигерия