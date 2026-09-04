Майже 40 людей загинули біля нафтопроводу в Нігерії, надихавшись випарами, багатьох досі шукають
Київ • УНН
На півдні Нігерії щонайменше 37 людей загинули, вдихнувши токсичні випари під час ймовірної крадіжки нафти. Зниклих досі шукають.
Щонайменше 37 людей загинули на півдні Нігерії після вдихання токсичних газів із нафтопроводу. Про це повідомляє Yle із посиланням на AFP, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася вранці у четвер у багатому на нафту регіоні дельти Нігеру. За даними місцевої неурядової організації, загиблі, ймовірно, намагалися викрасти нафту з трубопроводу та переливали її у власні човни.
Багато людей досі вважаються зниклими безвісти, а деякі тіла бачили плаваючими в річці
Поліція Нігерії підтвердила інцидент, однак не назвала кількість загиблих або постраждалих.
Крадіжки нафти залишаються серйозною проблемою для Нігерії, яка є одним із найбільших виробників нафти в Африці.
У дельті Нігеру контрабандисти регулярно пошкоджують трубопроводи, щоб викрадати нафту та нелегально переробляти її на паливо для продажу.
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