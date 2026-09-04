Майже 40 людей загинули біля нафтопроводу в Нігерії, надихавшись випарами, багатьох досі шукають

$44.610.1551.640.11
ukenru
01:16 • 184 перегляди
Повітряні сили вперше показали Skyranger 35, які Україна отримала таємноPhotoVideo
00:18 • 3262 перегляди
Спеціально для України створили дешевий підводний дрон для ударів по російських кораблях і мостахPhoto
23:58 • 4368 перегляди
рф будує у Криму морський дроно-порт, під загрозою можуть опинитися Одеса та Миколаїв
21:56 • 7200 перегляди
Удари по НПЗ дедалі дорожче обходяться російському бюджету – нафтогазові доходи різко впали
20:30 • 8952 перегляди
Польща закликала ЄС вислати значну частину російських дипломатів
3 вересня, 17:40 • 16531 перегляди
Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві
3 вересня, 16:08 • 24218 перегляди
Перестрілка між СБУ та ГУР - Кравченко заявив про повідомлення двох підозр
Ексклюзив
3 вересня, 14:33 • 24057 перегляди
Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
3 вересня, 13:01 • 21311 перегляди
Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу
3 вересня, 10:28 • 25093 перегляди
Сибіга анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях, прогрес без США назвав "нереалістичним"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
74%
747мм
Популярнi новини
У Німеччині стартувало виробництво 5000 далекобійних дронів для України3 вересня, 16:19 • 3246 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежаPhoto3 вересня, 16:33 • 14046 перегляди
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo3 вересня, 16:47 • 18593 перегляди
В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення3 вересня, 17:38 • 7092 перегляди
Кількість постраждалих у Києві у результаті атак рф зросла до 13: що відомо про їх стан19:21 • 3584 перегляди
Публікації
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo3 вересня, 16:47 • 18649 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 28611 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 41185 перегляди
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto3 вересня, 07:14 • 41491 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 78529 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Руслан Кравченко
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Одеса
Реклама
УНН Lite
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto00:05 • 764 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto23:07 • 1258 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, яку незвичну пластичну операцію дуже хоче зробити, але не наважується22:05 • 1622 перегляди
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 32540 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 50549 перегляди
Актуальне
Шахед-136
С-300
Ракетна система С-400
Truth Social
Bild

Майже 40 людей загинули біля нафтопроводу в Нігерії, надихавшись випарами, багатьох досі шукають

Київ • УНН

 • 160 перегляди

На півдні Нігерії щонайменше 37 людей загинули, вдихнувши токсичні випари під час ймовірної крадіжки нафти. Зниклих досі шукають.

Майже 40 людей загинули біля нафтопроводу в Нігерії, надихавшись випарами, багатьох досі шукають

Щонайменше 37 людей загинули на півдні Нігерії після вдихання токсичних газів із нафтопроводу. Про це повідомляє Yle із посиланням на AFP, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася вранці у четвер у багатому на нафту регіоні дельти Нігеру. За даними місцевої неурядової організації, загиблі, ймовірно, намагалися викрасти нафту з трубопроводу та переливали її у власні човни.

Багато людей досі вважаються зниклими безвісти, а деякі тіла бачили плаваючими в річці

– повідомили в організації.

Поліція Нігерії підтвердила інцидент, однак не назвала кількість загиблих або постраждалих.

Крадіжки нафти залишаються серйозною проблемою для Нігерії, яка є одним із найбільших виробників нафти в Африці.

У дельті Нігеру контрабандисти регулярно пошкоджують трубопроводи, щоб викрадати нафту та нелегально переробляти її на паливо для продажу.

Масштабна трагедія у Непалі й Тибеті: понад 1000 загиблих, зв’язку з 56 українцями досі немає01.09.26, 23:14 • 13225 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Нігерія