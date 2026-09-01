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Масштабна трагедія у Непалі й Тибеті: понад 1000 загиблих, зв’язку з 56 українцями досі немає

Київ • УНН

 • 892 перегляди

У Непалі й Тибеті підтверджено 1066 загиблих, близько 4500 людей зникли безвісти. Серед них — 56 громадян України.

Масштабна трагедія у Непалі й Тибеті: понад 1000 загиблих, зв’язку з 56 українцями досі немає

Кількість загиблих унаслідок катастрофічної повені у Непалі та Тибеті перевищила тисячу людей, ще близько 4,5 тисячі вважаються зниклими безвісти. Серед тих, чиє місцезнаходження досі не вдалося встановити, залишаються 56 громадян України, передає УНН із посиланням на Reuters, The Guardian та МЗС України.

На тлі значної кількості невпізнаних жертв поліція Непалу просить родичів зниклих надавати зразки крові для ДНК-ідентифікації та фотографії. Пошуково-рятувальна операція триває вже майже через тиждень.

Деталі

За останніми даними непальської влади, кількість загиблих на території країни зросла до 1050 осіб. Ще щонайменше 16 смертей підтверджено на території Тибету.  Загальна кількість підтверджених жертв стихійного лиха становить щонайменше 1066 людей. При цьому остаточний масштаб трагедії поки встановити неможливо. Тисячі людей залишаються у списках зниклих безвісти, серед них місцеві жителі, працівники гідроенергетичних підприємств та сотні іноземних туристів.

Рятувальні служби продовжують працювати у районах, які найбільше постраждали від потоку води, льоду, каміння та бруду. Стихія зруйнувала дороги та мости, пошкодила енергетичну інфраструктуру й фактично відрізала від зовнішнього світу частину населених пунктів.

Окремою проблемою залишаються гідроенергетичні об'єкти, що опинилися на шляху стихії. Рятувальники перевіряють тунелі та інші підземні споруди гідроелектростанцій, де на момент катастрофи могли перебувати сотні працівників. Доступ до деяких тунелів ускладнений водою, грязьовими масами та завалами. Для пошуку людей використовують безпілотники та спеціальне обладнання. До операції також долучилися іноземні рятувальні та експертні групи.

Родичів зниклих просять здати ДНК

Через масштаб катастрофи та стан частини знайдених тіл встановити особи всіх загиблих візуально неможливо. У зв'язку з цим поліція Непалу звернулася до родичів зниклих із проханням надати зразки крові для створення ДНК-профілів, а також фотографії людей, яких розшукують. Отримані генетичні дані порівнюватимуть зі зразками, відібраними у невпізнаних загиблих.

Родичам, які перебувають за межами Непалу, дозволяють провести необхідний аналіз у відповідній лабораторії у своїй країні та передати результати непальським правоохоронцям.

Необхідність ДНК-ідентифікації стала особливо гострою через велику кількість знайдених тіл та перевантаження місцевих моргів. Частину невпізнаних загиблих уже довелося тимчасово поховати після проведення судово-медичних процедур, відбору біологічних зразків та фіксації даних, необхідних для можливої подальшої ідентифікації.

Що відомо про українців у Непалі

Для України ситуація залишається особливо актуальною через долю 56 громадян, зв'язок із якими після катастрофи не вдалося встановити.

За даними Міністерства закордонних справ України станом на 31 серпня, йдеться про дві туристичні групи. До однієї входили 48 українців, до іншої – сім. Крім того, розшукується ще одна громадянка України, яка подорожувала у складі міжнародної туристичної групи.

Водночас у МЗС наголошували, що українців не було у підтверджених списках загиблих або постраждалих. Відсутність зв'язку сама собою не означає, що люди постраждали: у регіонах стихійного лиха серйозно пошкоджено дороги, системи електропостачання та зв'язку.

Наразі українські дипломати працюють над встановленням місцезнаходження громадян спільно з місцевою владою та службами, залученими до пошуково-рятувальної операції. Ситуацію ускладнює те, що частина туристичних маршрутів проходила через важкодоступні гірські райони. Через руйнування інфраструктури дістатися до окремих місць рятувальники можуть лише за допомогою спеціальної техніки або авіації.

Що спричинило катастрофу

Руйнівна повінь сталася 26 серпня у Гімалаях поблизу кордону Непалу з Тибетом.

За попередніми висновками фахівців, катастрофу спричинило масштабне обвалення льоду та гірських порід. Величезна маса льоду, каміння та води стрімко рушила вниз гірськими долинами й потрапила до річкової системи. Потік перетворився на потужну суміш води, грязі та уламків, яка змітала споруди та інфраструктуру вздовж свого шляху.

Спочатку сейсмічні прилади зафіксували сигнал, який міг бути схожим на землетрус. Однак згодом фахівці дійшли висновку, що поштовхи, ймовірно, були наслідком самого масштабного обвалу, а не землетрусом, який його спричинив. Під удар потрапили населені пункти, дороги, мости, туристична інфраструктура та енергетичні об'єкти по обидва боки непальсько-тибетського кордону.

Масштаби руйнувань

За попередніми оцінками, повінь залишила після себе близько 2,2 млн тонн каміння, уламків та інших наносів. Серйозних пошкоджень зазнав енергетичний сектор Непалу. Стихія зачепила низку гідроелектростанцій і проєктів, що будуються. Загалом пошкодження могли торкнутися близько 10% генеруючих потужностей країни.

Також зруйновано або пошкоджено десятки мостів, житлові будинки, школи, медичні заклади та інші об'єкти інфраструктури.

У найбільш постраждалих районах відновлення доріг та електропостачання триває паралельно з пошуковою операцією. Рятувальники продовжують перевіряти завали, береги річок та райони нижче за течією, куди могли винести людей.

Через те, що тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти, кількість підтверджених жертв може змінюватися в міру проведення пошукових робіт та ідентифікації знайдених тіл.

Контекст

Катастрофа вкотре привернула увагу до ризиків, пов'язаних зі станом льодовиків у Гімалаях. Науковці попереджають, що підвищення температури сприяє таненню льоду, деградації багаторічної мерзлоти та нестабільності гірських схилів.

Для Непалу, де значна частина населення та критичної інфраструктури розташована у вузьких гірських долинах, такі події становлять особливу небезпеку. Нинішня повінь уже стала однією з наймасштабніших природних катастроф у регіоні за кількістю загиблих і зниклих безвісти.

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Олександра Василенко

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