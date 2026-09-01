У Непалі після повені в одному будинку знайшли 24 тіла, серед загиблих дитина

У постраждалому від повені районі Бідур у Непалі рятувальники виявили в одному будинку 24 тіла, поховані під багнюкою. Влада припускає, що кількість загиблих може зрости, повідомляє CNN, пише УНН.

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Начальник поліції Біпін Регмі заявив, що пошукові роботи на місці продовжать у вівторок вранці.

Ми підозрюємо, що там поховано ще більше тіл – сказав Регмі.

За словами представника муніципалітету Бетраваті Мангала Таманга, серед 24 знайдених загиблих була 1 дитина, решта – дорослі.

6 тіл уже доставили повітряним транспортом до Катманду. Решта наразі залишаються в місті, однак їх також планують перевезти до столиці Непалу.

Рятувальники продовжать пошукові роботи як на місці, де виявили загиблих, так і біля навколишніх будинків, оскільки під багнюкою можуть залишатися люди.

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