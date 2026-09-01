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В Непале после наводнения в одном доме обнаружили 24 тела, среди погибших — ребёнок

Киев • УНН

 • 5360 просмотра

В районе Бидур спасатели обнаружили под грязью 24 тела, среди них ребёнка. Власти опасаются, что погибших может быть больше.

В Непале после наводнения в одном доме обнаружили 24 тела, среди погибших — ребёнок

В пострадавшем от наводнения районе Бидур в Непале спасатели обнаружили в одном доме 24 тела, погребённые под грязью. Власти предполагают, что число погибших может возрасти, сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Начальник полиции Бипин Регми заявил, что поисковые работы на месте продолжатся во вторник утром.

Мы подозреваем, что там похоронено ещё больше тел

— сказал Регми.

По словам представителя муниципалитета Бетравати Мангала Таманга, среди 24 найденных погибших был 1 ребёнок, остальные — взрослые.

6 тел уже доставили воздушным транспортом в Катманду. Остальные пока остаются в городе, однако их также планируют перевезти в столицу Непала.

Спасатели продолжат поисковые работы как на месте, где обнаружили погибших, так и возле окружающих домов, поскольку под грязью могут оставаться люди.

В Непале разыскивают 56 украинцев после стихийного бедствия — началась ДНК-идентификация31.08.26, 17:42 • 8636 просмотров

Степан Гафтко

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