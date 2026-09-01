В Непале после наводнения в одном доме обнаружили 24 тела, среди погибших — ребёнок

В пострадавшем от наводнения районе Бидур в Непале спасатели обнаружили в одном доме 24 тела, погребённые под грязью. Власти предполагают, что число погибших может возрасти, сообщает CNN, пишет УНН.

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Начальник полиции Бипин Регми заявил, что поисковые работы на месте продолжатся во вторник утром.

Мы подозреваем, что там похоронено ещё больше тел — сказал Регми.

По словам представителя муниципалитета Бетравати Мангала Таманга, среди 24 найденных погибших был 1 ребёнок, остальные — взрослые.

6 тел уже доставили воздушным транспортом в Катманду. Остальные пока остаются в городе, однако их также планируют перевезти в столицу Непала.

Спасатели продолжат поисковые работы как на месте, где обнаружили погибших, так и возле окружающих домов, поскольку под грязью могут оставаться люди.

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