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Financial Times

Масштабная трагедия в Непале и Тибете: более 1000 погибших, связи с 56 украинцами до сих пор нет

Киев • УНН

 • 404 просмотра

В Непале и Тибете подтверждена гибель 1066 человек, около 4500 человек числятся пропавшими без вести. Среди них — 56 граждан Украины.

Масштабная трагедия в Непале и Тибете: более 1000 погибших, связи с 56 украинцами до сих пор нет

Число погибших в результате катастрофического наводнения в Непале и Тибете превысило тысячу человек, еще около 4,5 тысячи считаются пропавшими без вести. Среди тех, чье местонахождение до сих пор не удалось установить, остаются 56 граждан Украины, передает УНН со ссылкой на Reuters, The Guardian и МИД Украины.

На фоне значительного количества неопознанных жертв полиция Непала просит родственников пропавших предоставлять образцы крови для ДНК-идентификации и фотографии. Поисково-спасательная операция продолжается уже почти неделю.

Детали

По последним данным непальских властей, число погибших на территории страны возросло до 1050 человек. Еще как минимум 16 смертей подтверждено на территории Тибета.  Общее количество подтвержденных жертв стихийного бедствия составляет как минимум 1066 человек. При этом окончательный масштаб трагедии пока установить невозможно. Тысячи людей остаются в списках пропавших без вести, среди них местные жители, работники гидроэнергетических предприятий и сотни иностранных туристов.

Спасательные службы продолжают работать в районах, которые больше всего пострадали от потока воды, льда, камней и грязи. Стихия разрушила дороги и мосты, повредила энергетическую инфраструктуру и фактически отрезала от внешнего мира часть населенных пунктов.

Отдельной проблемой остаются гидроэнергетические объекты, оказавшиеся на пути стихии. Спасатели проверяют туннели и другие подземные сооружения гидроэлектростанций, где на момент катастрофы могли находиться сотни работников. Доступ к некоторым туннелям затруднен водой, грязевыми массами и завалами. Для поиска людей используют беспилотники и специальное оборудование. К операции также присоединились иностранные спасательные и экспертные группы.

Родственников пропавших просят сдать ДНК

Из-за масштаба катастрофы и состояния некоторых найденных тел установить личности всех погибших визуально невозможно. В связи с этим полиция Непала обратилась к родственникам пропавших с просьбой предоставить образцы крови для создания ДНК-профилей, а также фотографии разыскиваемых людей. Полученные генетические данные будут сравнивать с образцами, взятыми у неопознанных погибших.

Родственникам, которые находятся за пределами Непала, разрешают провести необходимый анализ в соответствующей лаборатории в своей стране и передать результаты непальским правоохранителям.

Необходимость ДНК-идентификации стала особенно острой из-за большого количества найденных тел и переполненности местных моргов. Часть неопознанных погибших уже пришлось временно похоронить после проведения судебно-медицинских процедур, отбора биологических образцов и фиксации данных, необходимых для возможной последующей идентификации.

Что известно об украинцах в Непале

Для Украины ситуация остается особенно актуальной из-за судьбы 56 граждан, связь с которыми после катастрофы установить не удалось.

По данным Министерства иностранных дел Украины по состоянию на 31 августа, речь идет о двух туристических группах. В одну входили 48 украинцев, в другую — семь. Кроме того, разыскивается еще одна гражданка Украины, которая путешествовала в составе международной туристической группы.

В то же время в МИД подчеркивали, что украинцев не было в подтвержденных списках погибших или пострадавших. Отсутствие связи само по себе не означает, что люди пострадали: в регионах стихийного бедствия серьезно повреждены дороги, системы электроснабжения и связи.

В настоящее время украинские дипломаты работают над установлением местонахождения граждан совместно с местными властями и службами, привлеченными к поисково-спасательной операции. Ситуацию осложняет то, что часть туристических маршрутов проходила через труднодоступные горные районы. Из-за разрушения инфраструктуры спасатели могут добраться до некоторых мест только с помощью специальной техники или авиации.

Что стало причиной катастрофы

Разрушительное наводнение произошло 26 августа в Гималаях близ границы Непала с Тибетом.

По предварительным выводам специалистов, катастрофу вызвало масштабное обрушение льда и горных пород. Огромная масса льда, камней и воды стремительно двинулась вниз по горным долинам и попала в речную систему. Поток превратился в мощную смесь воды, грязи и обломков, которая сметала сооружения и инфраструктуру на своём пути.

Сначала сейсмические приборы зафиксировали сигнал, который мог быть похож на землетрясение. Однако позднее специалисты пришли к выводу, что толчки, вероятно, были следствием самого масштабного обвала, а не землетрясением, которое его вызвало. Под удар попали населённые пункты, дороги, мосты, туристическая инфраструктура и энергетические объекты по обе стороны непальско-тибетской границы.

Масштабы разрушений

По предварительным оценкам, наводнение оставило после себя около 2,2 млн тонн камней, обломков и других наносов. Серьёзный ущерб был нанесён энергетическому сектору Непала. Стихия затронула ряд гидроэлектростанций и строящихся объектов. В целом повреждения могли затронуть около 10% генерирующих мощностей страны.

Также разрушены или повреждены десятки мостов, жилые дома, школы, медицинские учреждения и другие объекты инфраструктуры.

В наиболее пострадавших районах восстановление дорог и электроснабжения продолжается параллельно с поисковой операцией. Спасатели продолжают проверять завалы, берега рек и районы ниже по течению, куда людей могло вынести.

Поскольку тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести, число подтверждённых жертв может изменяться по мере проведения поисковых работ и идентификации найденных тел.

Контекст

Катастрофа вновь привлекла внимание к рискам, связанным с состоянием ледников в Гималаях. Учёные предупреждают, что повышение температуры способствует таянию льда, деградации многолетней мерзлоты и нестабильности горных склонов.

Для Непала, где значительная часть населения и критической инфраструктуры расположена в узких горных долинах, такие события представляют особую опасность. Нынешнее наводнение уже стало одной из самых масштабных природных катастроф в регионе по числу погибших и пропавших без вести.

Напомним

В Непале после наводнения в одном доме нашли 24 тела, среди погибших — ребёнок

Александра Василенко

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