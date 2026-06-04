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В Нигерии четверых мужчин приговорили к смертной казни за массовое убийство в католической церкви

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Суд в Нигерии приговорил четырех человек к смертной казни за убийство 41 человека в церкви. Еще более 100 человек получили ранения во время теракта в городе Ово.

В Нигерии четверых мужчин приговорили к смертной казни за массовое убийство в католической церкви
Фото: Reuters

Суд в Нигерии приговорил четверых мужчин к смертной казни за нападение на католическую церковь Святого Франциска в городе Ово в штате Ондо в июне 2022 года. Тогда во время богослужения на праздник Пятидесятницы погиб 41 человек, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Смертный приговор получили Идрис Абдулмалик Омейза, Аль-Касим Идрис, Джамиу Абдулмалик и Абдулхалим Идрис. Кроме того, каждого из них приговорили к 20 годам тюремного заключения за участие в террористической организации.

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Судья Эмека Нвайт заявил, что представленные обвинением доказательства "не были ни поколеблены, ни опровергнуты в ходе перекрестного допроса". По его словам, показания очевидцев и другие материалы доказали вину обвиняемых вне разумных сомнений.

Один из подозреваемых был оправдан

Правосудие свершилось, справедливость восторжествовала для погибших, которые были убиты хладнокровно

- заявил прокурор Айодеджи Адедипе.

В то же время пятого обвиняемого, Момоха Отухо Абубакара, суд оправдал из-за недостаточности доказательств. Его подозревали в финансировании нападения. Адвокаты осужденных сообщили, что будут обжаловать решение суда. Для приведения смертного приговора в исполнение в Нигерии необходимо одобрение президента страны, а казни там не проводились уже несколько лет.

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Степан Гафтко

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