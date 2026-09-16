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В Нигерии задержали предполагаемого мексиканского наркобарона, его фотографии привели полицию к лаборатории метамфетамина

Киев • УНН

 • 3180 просмотра

В Лагосе задержали мексиканца, чьи фотографии и геоданные вывели следователей на лабораторию метамфетамина. За 4 месяца нашли три объекта.

В Нигерии задержали предполагаемого мексиканского наркобарона, его фотографии привели полицию к лаборатории метамфетамина

В международном аэропорту Лагоса задержали 40-летнего гражданина Мексики Артуро Карреру Лоайсу, которого подозревают в причастности к сети по производству метамфетамина в Нигерии. Данные с его цифровых фотографий помогли следователям обнаружить предполагаемую подпольную лабораторию, сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Лоайсу задержали в прошлом месяце, когда он пытался покинуть Нигерию. По данным Национального агентства по борьбе с наркотиками (NDLEA), на его устройствах нашли фотографии, на которых он, предположительно, находился в лабораторном халате рядом с оборудованием для производства метамфетамина.

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Геолокационные данные со снимков привели правоохранителей к дому в штате Эбоньи. Там обнаружили химикаты, реакционный котёл, конденсаторы, смесители, газовые горелки и другое оборудование, а на одном из сит — следы метамфетамина.

За 4 месяца обнаружили уже 3 такие лаборатории

Следователи также получили записи камер наблюдения, на которых виден мужчина, похожий на Лоайсу, в лабораторном халате. При этом сам мексиканец отрицает причастность к производству наркотиков и утверждает, что приехал в Нигерию для участия в ресторанном бизнесе.

NDLEA связывает его и с другой предполагаемой лабораторией метамфетамина, обнаруженной в июне в лесу штата Ойо. По версии следствия, Лоайса завербовал ещё одного гражданина Мексики для работы на этом объекте.

Всего за последние 4 месяца нигерийские правоохранители обнаружили 3 предполагаемые лаборатории, которые связывают с гражданами Мексики. NDLEA считает, что транснациональные преступные группировки пытаются развернуть производство синтетических наркотиков в отдалённых районах Нигерии.

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Степан Гафтко

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