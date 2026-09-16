У Нігерії затримали ймовірного мексиканського наркобарона, його фото привели поліцію до лабораторії метамфетаміну

У міжнародному аеропорту Лагоса затримали 40-річного громадянина Мексики Артуро Карреру Лоайсу, якого підозрюють у причетності до мережі з виробництва метамфетаміну в Нігерії. Дані з його цифрових фотографій допомогли слідчим виявити ймовірну підпільну лабораторію, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Лоайсу затримали минулого місяця, коли він намагався залишити Нігерію. За даними Національного агентства з боротьби з наркотиками (NDLEA), на його пристроях знайшли фотографії, на яких він, ймовірно, перебував у лабораторному халаті поруч з обладнанням для виробництва метамфетаміну.

У США засудили до довічного ув'язнення одного із найвпливовіших лідерів мексиканського наркокартелю

Геолокаційні дані зі знімків привели правоохоронців до будинку в штаті Ебоньї. Там виявили хімікати, реакційний котел, конденсатори, змішувачі, газові пальники та інше обладнання, а на одному із сит – сліди метамфетаміну.

За 4 місяці виявили вже 3 такі лабораторії

Слідчі також отримали записи камер спостереження, на яких видно чоловіка, схожого на Лоайсу, в лабораторному халаті. Водночас сам мексиканець заперечує причетність до виробництва наркотиків і стверджує, що прибув до Нігерії для участі в ресторанному бізнесі.

NDLEA пов'язує його і з іншою ймовірною лабораторією метамфетаміну, виявленою у червні в лісі штату Ойо. За версією слідства, Лоайса завербував ще одного громадянина Мексики для роботи на цьому об'єкті.

Загалом за останні 4 місяці нігерійські правоохоронці виявили 3 підозрювані лабораторії, які пов'язують із громадянами Мексики. NDLEA вважає, що транснаціональні злочинні угруповання намагаються розгорнути виробництво синтетичних наркотиків у віддалених районах Нігерії.

Майже 40 людей загинули біля нафтопроводу в Нігерії, надихавшись випарами, багатьох досі шукають