ДТП з Ентоні Джошуа у Нігерії: боксер перебуває в лікарні, його стан стабільний - Sky News

Британський боксер Ентоні Джошуа перебуває у стабільному стані після ДТП у Нігерії, в якій загинули двоє людей. Аварія сталася на швидкісній трасі Лагос-Ібадан, автомобіль Джошуа врізався у вантажівку.