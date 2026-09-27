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Лагос

Найбільше місто Нігерії, колишня столиця країни
Лагос виник як поселення народу йоруба на островах Гвінейської затоки. Новий імпульс території надало утворення тут британської колонії 1861 року, що остаточно припинило работоргівлю в регіоні та закріпило британський контроль над торгівлею пальмовою олією. У 1914 році, коли постала Колонія і Протекторат Нігерія, Лагос було проголошено її столицею. Після здобуття Нігерією незалежності 1960 року Лагос лишався столицею до 1991-го, коли уряд переніс адміністративний центр до Абуджі. Попри це, Лагос залишається найбільшою міською агломерацією країни та її головним торгово-фінансовим і індустріальним центром. Населення міста перевищує 16 млн осіб.
1914
Проголошений столицею Колонії і Протекторату Нігерія
1960
Столиця новопроголошеної незалежної Нігерії
1967
Утворення штату Лагос
1991
Столицю Нігерії перенесено до Абуджі
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