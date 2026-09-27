Лагос
У Лагосі затримали мексиканця, чиї фото й геодані вивели слідчих на лабораторію метамфетаміну. За 4 місяці знайшли три об’єкти.
Вантажівка з пасажирами потрапила в аварію на півночі Нігерії через необережне водіння. Загинуло щонайменше 30 людей, ще кілька отримали поранення.
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа повернувся до Великої Британії після автомобільної аварії в Нігерії, в якій загинули його тренер Сіна Гамі та особистий тренер Латіф Айоделе. Джошуа отримав незначні травми, а водієві пред'явлено звинувачення.
Водію автомобіля, який врізався у вантажівку в Нігерії, висунули звинувачення у необережному водінні та відсутності прав. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, а боксер Ентоні Джошуа отримав травми.
Суперзірку боксу Ентоні Джошуа виписали з нігерійської лікарні після автомобільної аварії, в якій загинули двоє його тренерів. Боксер продовжить одужання вдома після смертельної ДТП, що сталася в понеділок.
Британський боксер Ентоні Джошуа перебуває у стабільному стані після ДТП у Нігерії, в якій загинули двоє людей. Аварія сталася на швидкісній трасі Лагос-Ібадан, автомобіль Джошуа врізався у вантажівку.
Британський боксер Ентоні Джошуа отримав травми в автокатастрофі біля Лагоса, Нігерія, де загинули двоє людей. За попередніми даними, його автомобіль врізався у вантажівку під час обгону.