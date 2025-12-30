ДТП з Ентоні Джошуа у Нігерії: боксер перебуває в лікарні, його стан стабільний - Sky News

Британський боксер Ентоні Джошуа перебуває у стабільному стані після ДТП у Нігерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди загинули двоє людей: сам Джошуа опинився в лікарні. Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу висловив боксеру "глибоке співчуття" після "трагічної аварії".

Аварія сталася на швидкісній трасі Лагос-Ібадан поблизу Сагаму, приблизно в 30 милях від Лагоса - колишньої столиці Нігерії, близько полудня за місцевим часом.

Поліція заявила, що тіла двох загиблих були доставлені до моргу лікарні у місті Сагаму, обставини аварії наразі розслідуються. Влада Нігерії висловила співчуття рідним і близкьми загиблих.

Нагадаємо

Автомобіль Джошуа врізався в вантажівку, що стояла на місці, під час обгону на швидкості.