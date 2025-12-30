$42.220.15
04:26 • 8342 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 14402 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 16731 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 24514 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 26787 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 21220 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 22746 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22562 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20589 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 23684 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
ДТП з Ентоні Джошуа у Нігерії: боксер перебуває в лікарні, його стан стабільний - Sky News

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Британський боксер Ентоні Джошуа перебуває у стабільному стані після ДТП у Нігерії, в якій загинули двоє людей. Аварія сталася на швидкісній трасі Лагос-Ібадан, автомобіль Джошуа врізався у вантажівку.

ДТП з Ентоні Джошуа у Нігерії: боксер перебуває в лікарні, його стан стабільний - Sky News

Британський боксер Ентоні Джошуа перебуває у стабільному стані після ДТП у Нігерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди загинули двоє людей: сам Джошуа опинився в лікарні. Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу висловив боксеру "глибоке співчуття" після "трагічної аварії".

Аварія сталася на швидкісній трасі Лагос-Ібадан поблизу Сагаму, приблизно в 30 милях від Лагоса - колишньої столиці Нігерії, близько полудня за місцевим часом.

Поліція заявила, що тіла двох загиблих були доставлені до моргу лікарні у місті Сагаму, обставини аварії наразі розслідуються. Влада Нігерії висловила співчуття рідним і близкьми загиблих.

Нагадаємо

Автомобіль Джошуа врізався в вантажівку, що стояла на місці, під час обгону на швидкості.

Євген Устименко

СпортНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Нігерія