ДТП с Энтони Джошуа в Нигерии: боксер находится в больнице, его состояние стабильное - Sky News

04:26 • 8508 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 14607 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 16920 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 24704 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 26951 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 21288 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 22800 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22581 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20609 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23710 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ29 декабря, 23:30 • 11909 просмотра
Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30 декабря, 01:32 • 4322 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 18288 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto30 декабря, 02:26 • 11574 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну04:04 • 3496 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 37683 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 38569 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 41600 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 159704 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 200147 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 20321 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 33314 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 42202 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 52710 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 159702 просмотра
ДТП с Энтони Джошуа в Нигерии: боксер находится в больнице, его состояние стабильное - Sky News

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Британский боксер Энтони Джошуа находится в стабильном состоянии после ДТП в Нигерии, в котором погибли два человека. Авария произошла на скоростной трассе Лагос-Ибадан, автомобиль Джошуа врезался в грузовик.

ДТП с Энтони Джошуа в Нигерии: боксер находится в больнице, его состояние стабильное - Sky News

Британский боксер Энтони Джошуа находится в стабильном состоянии после ДТП в Нигерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека: сам Джошуа оказался в больнице. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу выразил боксеру "глубокое соболезнование" после "трагической аварии".

Авария произошла на скоростной трассе Лагос-Ибадан вблизи Сагаму, примерно в 30 милях от Лагоса - бывшей столицы Нигерии, около полудня по местному времени.

Полиция заявила, что тела двух погибших были доставлены в морг больницы в городе Сагаму, обстоятельства аварии сейчас расследуются. Власти Нигерии выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним

Автомобиль Джошуа врезался в стоявший на месте грузовик во время обгона на скорости.

Евгений Устименко

СпортНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Нигерия