ДТП с Энтони Джошуа в Нигерии: боксер находится в больнице, его состояние стабильное - Sky News
Киев • УНН
Британский боксер Энтони Джошуа находится в стабильном состоянии после ДТП в Нигерии, в котором погибли два человека. Авария произошла на скоростной трассе Лагос-Ибадан, автомобиль Джошуа врезался в грузовик.
Британский боксер Энтони Джошуа находится в стабильном состоянии после ДТП в Нигерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Подробности
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека: сам Джошуа оказался в больнице. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу выразил боксеру "глубокое соболезнование" после "трагической аварии".
Авария произошла на скоростной трассе Лагос-Ибадан вблизи Сагаму, примерно в 30 милях от Лагоса - бывшей столицы Нигерии, около полудня по местному времени.
Полиция заявила, что тела двух погибших были доставлены в морг больницы в городе Сагаму, обстоятельства аварии сейчас расследуются. Власти Нигерии выразили соболезнования родным и близким погибших.
Напомним
Автомобиль Джошуа врезался в стоявший на месте грузовик во время обгона на скорости.