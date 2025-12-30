ДТП с Энтони Джошуа в Нигерии: боксер находится в больнице, его состояние стабильное - Sky News

Британский боксер Энтони Джошуа находится в стабильном состоянии после ДТП в Нигерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека: сам Джошуа оказался в больнице. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу выразил боксеру "глубокое соболезнование" после "трагической аварии".

Авария произошла на скоростной трассе Лагос-Ибадан вблизи Сагаму, примерно в 30 милях от Лагоса - бывшей столицы Нигерии, около полудня по местному времени.

Полиция заявила, что тела двух погибших были доставлены в морг больницы в городе Сагаму, обстоятельства аварии сейчас расследуются. Власти Нигерии выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним

Автомобиль Джошуа врезался в стоявший на месте грузовик во время обгона на скорости.