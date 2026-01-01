Ентоні Джошуа виписаний з лікарні після смертельної автокатастрофи

Суперзірку боксу Ентоні Джошуа виписали з нігерійської лікарні після того, як він потрапив в автомобільну аварію, в якій загинули двоє його тренерів. Про це повідомляє Tmz, передає УНН.

Деталі

Ентоні, колишній чемпіон у важкій вазі та олімпійський золотий призер, і продовжить одужання вдома, за повідомленнями влади Нігерії - пише видання.

Боксер перебував під наглядом у лікарні в Лагосі після смертельної автомобільної аварії, що сталася в понеділок. Тренер боксера з силової та кондиційної підготовки Сіна Гамі та його тренер Латіф Айоделе загинули в аварії. Усі троє були близькими друзями.

Аварія сталася трохи більше ніж через тиждень після того, як Джошуа виграв боксерський поєдинок з Джейком Полом.

Нігерійські чиновники повідомляють, що після виписки з лікарні Джошуа разом зі своєю матір'ю пішов до похоронного бюро в Лагосі, щоб віддати шану покійним друзям.

