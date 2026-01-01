Ентоні Джошуа виписаний з лікарні після смертельної автокатастрофи

$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 52407 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 64877 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 28672 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 29325 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 27122 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 23963 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 26204 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21151 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18568 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16790 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 15646 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 53459 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 12494 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 11253 перегляди
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 13154 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 52427 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 36157 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 77434 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 76315 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 69569 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Альберт Ейнштейн
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Європа
Луцьк
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 11568 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 12860 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 36171 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 17317 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 24281 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дія (сервіс)
Фільм

Ентоні Джошуа виписаний з лікарні після смертельної автокатастрофи

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Суперзірку боксу Ентоні Джошуа виписали з нігерійської лікарні після автомобільної аварії, в якій загинули двоє його тренерів. Боксер продовжить одужання вдома після смертельної ДТП, що сталася в понеділок.

Ентоні Джошуа виписаний з лікарні після смертельної автокатастрофи

Суперзірку боксу Ентоні Джошуа виписали з нігерійської лікарні після того, як він потрапив в автомобільну аварію, в якій загинули двоє його тренерів. Про це повідомляє Tmz, передає УНН.

Деталі

Ентоні, колишній чемпіон у важкій вазі та олімпійський золотий призер, і продовжить одужання вдома, за повідомленнями влади Нігерії

 - пише видання.

Боксер перебував під наглядом у лікарні в Лагосі після смертельної автомобільної аварії, що сталася в понеділок. Тренер боксера з силової та кондиційної підготовки Сіна Гамі та його тренер Латіф Айоделе загинули в аварії. Усі троє були близькими друзями.

Аварія сталася трохи більше ніж через тиждень після того, як Джошуа виграв боксерський поєдинок з Джейком Полом.

Нігерійські чиновники повідомляють, що після виписки з лікарні Джошуа разом зі своєю матір'ю пішов до похоронного бюро в Лагосі, щоб віддати шану покійним друзям.

Нагадаємо

Британський боксер Ентоні Джошуа перебував у стабільному стані після ДТП у Нігерії, в якій загинули двоє людей. Аварія сталася на швидкісній трасі Лагос-Ібадан, автомобіль Джошуа врізався у вантажівку.

Алла Кіосак

СпортНовини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Нігерія