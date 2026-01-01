Энтони Джошуа выписан из больницы после смертельной автокатастрофы
Киев • УНН
Суперзвезда бокса Энтони Джошуа выписан из нигерийской больницы после автомобильной аварии, в которой погибли двое его тренеров. Боксер продолжит выздоровление дома после смертельного ДТП, произошедшего в понедельник.
Суперзвезду бокса Энтони Джошуа выписали из нигерийской больницы после того, как он попал в автомобильную аварию, в которой погибли двое его тренеров. Об этом сообщает Tmz, передает УНН.
Детали
Энтони, бывший чемпион в тяжелом весе и олимпийский золотой призер, продолжит выздоровление дома, по сообщениям властей Нигерии
Боксер находился под наблюдением в больнице в Лагосе после смертельной автомобильной аварии, произошедшей в понедельник. Тренер боксера по силовой и кондиционной подготовке Сина Гами и его тренер Латиф Айоделе погибли в аварии. Все трое были близкими друзьями.
Авария произошла чуть более чем через неделю после того, как Джошуа выиграл боксерский поединок с Джейком Полом.
Нигерийские чиновники сообщают, что после выписки из больницы Джошуа вместе со своей матерью пошел в похоронное бюро в Лагосе, чтобы отдать дань уважения покойным друзьям.
Напомним
Британский боксер Энтони Джошуа находился в стабильном состоянии после ДТП в Нигерии, в котором погибли два человека. Авария произошла на скоростной трассе Лагос-Ибадан, автомобиль Джошуа врезался в грузовик.