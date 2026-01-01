Энтони Джошуа выписан из больницы после смертельной автокатастрофы

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 53533 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 66289 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 29187 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 29803 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 27494 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 24151 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 26352 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21185 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18593 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16807 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.7м/с
74%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Танцы со звездами": объявлены победителиVideo31 декабря, 23:33 • 54730 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 13221 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 11873 просмотра
Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь1 января, 00:38 • 13656 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 11266 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 53526 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 36702 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 77792 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 76648 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 69874 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Альберт Эйнштейн
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Волынская область
Европа
Луцк
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 12028 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 13388 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 36710 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 17476 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 24434 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дія (сервис)
Фильм

Энтони Джошуа выписан из больницы после смертельной автокатастрофы

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Суперзвезда бокса Энтони Джошуа выписан из нигерийской больницы после автомобильной аварии, в которой погибли двое его тренеров. Боксер продолжит выздоровление дома после смертельного ДТП, произошедшего в понедельник.

Энтони Джошуа выписан из больницы после смертельной автокатастрофы

Суперзвезду бокса Энтони Джошуа выписали из нигерийской больницы после того, как он попал в автомобильную аварию, в которой погибли двое его тренеров. Об этом сообщает Tmz, передает УНН.

Детали

Энтони, бывший чемпион в тяжелом весе и олимпийский золотой призер, продолжит выздоровление дома, по сообщениям властей Нигерии

 - пишет издание.

Боксер находился под наблюдением в больнице в Лагосе после смертельной автомобильной аварии, произошедшей в понедельник. Тренер боксера по силовой и кондиционной подготовке Сина Гами и его тренер Латиф Айоделе погибли в аварии. Все трое были близкими друзьями.

Авария произошла чуть более чем через неделю после того, как Джошуа выиграл боксерский поединок с Джейком Полом.

Нигерийские чиновники сообщают, что после выписки из больницы Джошуа вместе со своей матерью пошел в похоронное бюро в Лагосе, чтобы отдать дань уважения покойным друзьям.

Напомним

Британский боксер Энтони Джошуа находился в стабильном состоянии после ДТП в Нигерии, в котором погибли два человека. Авария произошла на скоростной трассе Лагос-Ибадан, автомобиль Джошуа врезался в грузовик.

Алла Киосак

СпортНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Нигерия