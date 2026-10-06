Лагос
В Лагосе задержали мексиканца, чьи фотографии и геоданные вывели следователей на лабораторию метамфетамина. За 4 месяца нашли три объекта.
Грузовик с пассажирами попал в аварию на севере Нигерии из-за неосторожного вождения. Погибли по меньшей мере 30 человек, еще несколько получили ранения.
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после автомобильной аварии в Нигерии, в которой погибли его тренер Сина Гами и личный тренер Латиф Айоделе. Джошуа получил незначительные травмы, а водителю предъявлены обвинения.
Водителю автомобиля, который врезался в грузовик в Нигерии, предъявили обвинения в неосторожном вождении и отсутствии прав. В результате ДТП погибли два пассажира, а боксер Энтони Джошуа получил травмы.
Суперзвезда бокса Энтони Джошуа выписан из нигерийской больницы после автомобильной аварии, в которой погибли двое его тренеров. Боксер продолжит выздоровление дома после смертельного ДТП, произошедшего в понедельник.
Британский боксер Энтони Джошуа находится в стабильном состоянии после ДТП в Нигерии, в котором погибли два человека. Авария произошла на скоростной трассе Лагос-Ибадан, автомобиль Джошуа врезался в грузовик.
Британский боксер Энтони Джошуа получил травмы в автокатастрофе возле Лагоса, Нигерия, где погибли два человека. По предварительным данным, его автомобиль врезался в грузовик во время обгона.