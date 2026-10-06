Лагос

Крупнейший город Нигерии, бывшая столица страны

Лагос возник как поселение народа йоруба на островах Гвинейского залива. Новый импульс развитию территории придало создание здесь британской колонии в 1861 году, что окончательно прекратило работорговлю в регионе и закрепило британский контроль над торговлей пальмовым маслом. В 1914 году, когда возникли Колония и Протекторат Нигерия, Лагос был провозглашён её столицей. После обретения Нигерией независимости в 1960 году Лагос оставался столицей до 1991 года, когда правительство перенесло административный центр в Абуджу. Несмотря на это, Лагос остаётся крупнейшей городской агломерацией страны и её главным торгово-финансовым и промышленным центром. Население города превышает 16 млн человек.