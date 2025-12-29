Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии: детали
Киев • УНН
Британский боксер Энтони Джошуа получил травмы в автокатастрофе возле Лагоса, Нигерия, где погибли два человека. По предварительным данным, его автомобиль врезался в грузовик во время обгона.
Британский боксер Энтони Джошуа получил травмы, а два человека погибли в автокатастрофе вблизи Лагоса в Нигерии, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Местная полиция сообщила BBC, что Джошуа доставили в больницу. Ранее они сообщали, что он получил незначительные травмы, но "чувствует себя хорошо".
Чиновники подозревают, что автомобиль Джошуа врезался в стоявший на месте грузовик во время обгона на скорости. Джошуа был сфотографирован на заднем сиденье автомобиля, пишет издание.
Джошуа, 36-летний тяжеловес, имеет семейные корни в Сагаму, городе в штате Огун в Нигерии.
Сломанная челюсть и вызов Фьюри: Джошуа нокаутировал ютубера Пола в шестом раунде в Майами20.12.25, 16:33 • 4312 просмотров