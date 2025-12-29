Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии: детали

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:12 • 502 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 7160 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 9822 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 16772 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 34074 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 53880 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 58371 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51407 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 40321 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43910 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
87%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 26319 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 17819 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 21312 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 12652 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 9246 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 9936 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 12996 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35924 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 136895 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 181402 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Киевская область
Закарпатская область
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 18107 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 33490 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 44008 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 136895 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 44298 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
WhatsApp

Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии: детали

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Британский боксер Энтони Джошуа получил травмы в автокатастрофе возле Лагоса, Нигерия, где погибли два человека. По предварительным данным, его автомобиль врезался в грузовик во время обгона.

Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии: детали

Британский боксер Энтони Джошуа получил травмы, а два человека погибли в автокатастрофе вблизи Лагоса в Нигерии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Местная полиция сообщила BBC, что Джошуа доставили в больницу. Ранее они сообщали, что он получил незначительные травмы, но "чувствует себя хорошо".

Чиновники подозревают, что автомобиль Джошуа врезался в стоявший на месте грузовик во время обгона на скорости. Джошуа был сфотографирован на заднем сиденье автомобиля, пишет издание.

Джошуа, 36-летний тяжеловес, имеет семейные корни в Сагаму, городе в штате Огун в Нигерии.

Сломанная челюсть и вызов Фьюри: Джошуа нокаутировал ютубера Пола в шестом раунде в Майами20.12.25, 16:33 • 4312 просмотров

Юлия Шрамко

СпортНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Нигерия