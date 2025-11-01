Трамп объявил Нигерию «страной особой озабоченности» из-за угрозы христианству

Нигерия является страной, вызывающей особую озабоченность из-за того, что христианство там находится под угрозой. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

"Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан убивают. Радикальные исламисты ответственны за эту массовую резню. Я объявляю Нигерию "страной особой озабоченности", - заявил глава Белого дома.

По его словам, когда христиан или любую другую группу убивают, как это происходит в Нигерии (3 100 против 4 476 во всем мире), "нужно что-то делать".

Я обращаюсь к конгрессмену Райли Муру, вместе с председателем Томом Коулом и Комитетом Палаты представителей по ассигнованиям, немедленно рассмотреть этот вопрос и доложить мне. Соединенные Штаты не могут оставаться в стороне, пока такие преступления происходят в Нигерии и многих других странах