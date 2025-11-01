Трамп объявил Нигерию «страной особой озабоченности» из-за угрозы христианству
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что христианство в Нигерии находится под экзистенциальной угрозой — тысячи христиан убивают радикальные исламисты. Он призвал Конгресс немедленно рассмотреть этот вопрос, поскольку США не могут оставаться в стороне.
Нигерия является страной, вызывающей особую озабоченность из-за того, что христианство там находится под угрозой. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Подробности
"Христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии. Тысячи христиан убивают. Радикальные исламисты ответственны за эту массовую резню. Я объявляю Нигерию "страной особой озабоченности", - заявил глава Белого дома.
По его словам, когда христиан или любую другую группу убивают, как это происходит в Нигерии (3 100 против 4 476 во всем мире), "нужно что-то делать".
Я обращаюсь к конгрессмену Райли Муру, вместе с председателем Томом Коулом и Комитетом Палаты представителей по ассигнованиям, немедленно рассмотреть этот вопрос и доложить мне. Соединенные Штаты не могут оставаться в стороне, пока такие преступления происходят в Нигерии и многих других странах
Он добавил, что США "готовы, способны и имеют желание спасти наше великое христианское сообщество по всему миру".
Напомним
В 2024 году насилие над детьми в зонах конфликтов достигло беспрецедентных масштабов, рост серьезных нарушений составил 25%. Особую обеспокоенность вызывают Газа, ДР Конго, Сомали, Нигерия и Гаити.
