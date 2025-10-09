Netflix робить ігри доступними на телевізорах

Стримінгова платформа Netflix вперше представляє відеоігри на своєму телевізійному сервісі - пропонуючи пограти в Boggle між переглядами серіалу "Дивні дива", пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Стрімінговий сервіс вперше робить свої відеоігри доступними для перегляду на телевізорах, зробивши важливий крок уперед у реалізації однієї зі своїх ключових ініціатив щодо розвитку, про що заявив у середу на конференції Bloomberg Screentime у Лос-Анджелесі співвиконавчий директор Грег Пітерс.

Netflix пропонує ігри, в які можна грати в групах, включаючи Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp та Lego Party.

Компанія пропонує ігри вже чотири роки, що є частиною плану щодо розширення своєї присутності за межі фільмів та серіалів. Досі користувачам доводилося грати у ці ігри на мобільних пристроях. З появою нових пристроїв передплатники будуть використовувати свої телефони як контролери, але більшість ігрового процесу проходитимуть на великому екрані.

Пітерс взяв на себе ініціативу щодо просування Netflix в ігровій індустрії - прибуткової, але конкурентної, яка мучила більшість голлівудських студій.

Ален Таскан, голова ігрового підрозділу Netflix, заявив в інтерв'ю, що низка кіно- та телекомпаній безуспішно намагалися вийти на цей ринок. "Вони обрали короткостроковий підхід", - сказав він.

Таскан прийшов у Netflix у липні 2024 року з Epic Games Inc., видавця Fortnite, щоб допомогти компанії переосмислити стратегію та зруйнувати голлівудське прокляття в ігровій індустрії. Netflix спочатку думав, що безплатні ігри на мобільних телефонах залучать безліч користувачів. Але компанія не орієнтована на відеоігри, і багато ентузіастів уже грають в інших місцях.

З того часу керівництво визначило чотири пріоритетні категорії: ігри для дітей, ігри для вечірок, популярні хіти, такі як Grand Theft Auto, та ігри, що базуються на існуючих проектах Netflix, таких як "Дивні дива".

Усі ігри в цій першій пропозиції безплатні. Lego Party зазвичай продається за ціною близько 40 доларів.

Для гри користувачам потрібен Smart TV або стрімінгові пристрої. Щоб перетворити телефон на контролер, гравцям потрібно буде відсканувати QR-код. Netflix хоче, щоб ігровий процес був плавним.

Компанія вважає ігри важливою частиною свого майбутнього і останнім часом інвестує у збільшення потужності хмарних серверів для обробки зростання трафіку.

"Щоб розважити світ, ми повинні включити ігри, - сказав Таскан. - У багатьох компаній багато користувачів, але не у всіх є всі ці люди на головному екрані розваг вдома - телевізорі".

Netflix вперше використовує ефекти штучного інтелекту, щоб зекономити гроші