Netflix робить ігри доступними на телевізорах

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 5910 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 6894 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 10699 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 14028 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 25028 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 47538 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 34273 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 28762 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52924 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 58509 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
90%
746мм
Популярнi новини
Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану 8 жовтня, 22:51 • 5742 перегляди
Німеччина скасовує прискорене отримання громадянства для іноземців 8 жовтня, 23:38 • 9630 перегляди
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині9 жовтня, 00:06 • 12104 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 23459 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни04:10 • 4290 перегляди
Публікації
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 5876 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52917 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 58501 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 37897 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 49801 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Єрмак
Борис Кушнірук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 22231 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 39796 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 53968 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 55760 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 106816 перегляди
Актуальне
Financial Times
Fox News
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
Falcon 9
Ракета New Shepard

Netflix робить ігри доступними на телевізорах

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Стрімінговий сервіс Netflix вперше представляє відеоігри на своєму телевізійному сервісі, дозволяючи грати в Boggle Party та інші ігри. Користувачі зможуть використовувати свої телефони як контролери, граючи на великому екрані.

Netflix робить ігри доступними на телевізорах

Стримінгова платформа Netflix вперше представляє відеоігри на своєму телевізійному сервісі - пропонуючи пограти в Boggle між переглядами серіалу "Дивні дива", пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Стрімінговий сервіс вперше робить свої відеоігри доступними для перегляду на телевізорах, зробивши важливий крок уперед у реалізації однієї зі своїх ключових ініціатив щодо розвитку, про що заявив у середу на конференції Bloomberg Screentime у Лос-Анджелесі співвиконавчий директор Грег Пітерс.

Netflix пропонує ігри, в які можна грати в групах, включаючи Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp та Lego Party.

Компанія пропонує ігри вже чотири роки, що є частиною плану щодо розширення своєї присутності за межі фільмів та серіалів. Досі користувачам доводилося грати у ці ігри на мобільних пристроях. З появою нових пристроїв передплатники будуть використовувати свої телефони як контролери, але більшість ігрового процесу проходитимуть на великому екрані. 

Пітерс взяв на себе ініціативу щодо просування Netflix в ігровій індустрії - прибуткової, але конкурентної, яка мучила більшість голлівудських студій.

Ален Таскан, голова ігрового підрозділу Netflix, заявив в інтерв'ю, що низка кіно- та телекомпаній безуспішно намагалися вийти на цей ринок. "Вони обрали короткостроковий підхід", - сказав він.

Таскан прийшов у Netflix у липні 2024 року з Epic Games Inc., видавця Fortnite, щоб допомогти компанії переосмислити стратегію та зруйнувати голлівудське прокляття в ігровій індустрії. Netflix спочатку думав, що безплатні ігри на мобільних телефонах залучать безліч користувачів. Але компанія не орієнтована на відеоігри, і багато ентузіастів уже грають в інших місцях.

З того часу керівництво визначило чотири пріоритетні категорії: ігри для дітей, ігри для вечірок, популярні хіти, такі як Grand Theft Auto, та ігри, що базуються на існуючих проектах Netflix, таких як "Дивні дива". 

Усі ігри в цій першій пропозиції безплатні. Lego Party зазвичай продається за ціною близько 40 доларів.

Для гри користувачам потрібен Smart TV або стрімінгові пристрої. Щоб перетворити телефон на контролер, гравцям потрібно буде відсканувати QR-код. Netflix хоче, щоб ігровий процес був плавним.

Компанія вважає ігри важливою частиною свого майбутнього і останнім часом інвестує у збільшення потужності хмарних серверів для обробки зростання трафіку.

"Щоб розважити світ, ми повинні включити ігри, - сказав Таскан. - У багатьох компаній багато користувачів, але не у всіх є всі ці люди на головному екрані розваг вдома - телевізорі".

Netflix вперше використовує ефекти штучного інтелекту, щоб зекономити гроші 18.07.25, 13:17 • 6026 переглядiв

Юлія Шрамко

ТехнологіїМультимедіа
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
Bloomberg
Netflix