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Netflix вперше використовує ефекти штучного інтелекту, щоб зекономити гроші

Київ • УНН

 • 2258 перегляди

Netflix вперше використав візуальні ефекти, згенеровані штучним інтелектом, у серіалі The Eternauts для сцени обвалення будівлі. Це дозволило прискорити виробництво та зменшити витрати, попри суперечки щодо використання ШІ в індустрії розваг.

Netflix вперше використовує ефекти штучного інтелекту, щоб зекономити гроші

Netflix вперше використав візуальні ефекти, згенеровані штучним інтелектом (ШІ) в одному зі своїх оригінальних телешоу. Про це пише BBC News, передає УНН.

Деталі

Співвиконавчий директор потокового гіганта Тед Сарандос сказав, що штучний інтелект, який створює відео та зображення на основі підказок, був використаний для створення сцени обвалення будівлі в аргентинському науково-фантастичному шоу The Eternauts.

Він додав, що технологія дозволила виробничій команді завершити роботи швидше і за нижчою ціною.

Використання генеративного штучного інтелекту є спірним в індустрії розваг через побоювання, що вона створює контент, використовуючи роботу інших без їхньої згоди, і побоювання, що він замінить роботу людей

- йдеться в повідомленні.

Сарандос зазначив, що Netflix оголосив про зростання доходу на 16% до 11 мільярдів доларів (8,25 мільярда фунтів стерлінгів) за три місяці до кінця червня порівняно з аналогічним періодом минулого року. Прибуток зріс з 2,1 млрд доларів до 3,1 млрд доларів.

Потокова фірма заявила, що краща, ніж очікувалося, продуктивність була посилена успіхом третьої та останньої серії південнокорейського трилера "Гра кальмарів", яка на сьогоднішній день привернула 122 мільйони переглядів.

Відповідаючи на запитання про використання штучного інтелекту Netflix, Сарандос сказав, що технологія дозволила виробництвам з меншими бюджетами використовувати передові візуальні ефекти.

За його словами, генеративний ШІ, який використовується в The Eternauts, допоміг його виробничій команді завершити послідовність, що показує обвал будівлі в Буенос-Айресі в 10 разів швидше, ніж якби вони використовували традиційні інструменти спецефектів.

Ціна просто не була б здійсненною для шоу в такому бюджеті. Ця послідовність насправді є найпершим генеративним фінальним кадром ШІ, який з'явився на екрані в оригінальному серіалі або фільмі Netflix. Тож творці були в захваті від результату

- сказав Сарандос.

ШІ був одним з ключових проблем, порушених під час голлівудського страйку в 2023 році.

Під час тримісячного заходу профспілка Гільдії кіноакторів-Американської федерації телевізійних і радіохудожників закликала до більш жорсткого регулювання використання штучного інтелекту.

Нагадаємо

Netflix випустив тизер третього і фінального сезону популярного серіалу стримінгу "Гра в кальмара" (Squid Game).

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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