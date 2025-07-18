Netflix впервые использует эффекты искусственного интеллекта, чтобы сэкономить деньги

Netflix впервые использовал визуальные эффекты, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) в одном из своих оригинальных телешоу. Об этом пишет BBC News, передает УНН.

Детали

Соисполнительный директор потокового гиганта Тед Сарандос сказал, что искусственный интеллект, который создает видео и изображения на основе подсказок, был использован для создания сцены обрушения здания в аргентинском научно-фантастическом шоу The Eternauts.

Он добавил, что технология позволила производственной команде завершить работы быстрее и по более низкой цене.

Использование генеративного искусственного интеллекта является спорным в индустрии развлечений из-за опасений, что она создает контент, используя работу других без их согласия, и опасений, что он заменит работу людей - говорится в сообщении.

Сарандос отметил, что Netflix объявил о росте дохода на 16% до 11 миллиардов долларов (8,25 миллиарда фунтов стерлингов) за три месяца до конца июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль выросла с 2,1 млрд долларов до 3,1 млрд долларов.

Потоковая фирма заявила, что лучшая, чем ожидалось, производительность была усилена успехом третьей и последней серии южнокорейского триллера "Игра кальмаров", которая на сегодняшний день привлекла 122 миллиона просмотров.

Отвечая на вопрос об использовании искусственного интеллекта Netflix, Сарандос сказал, что технология позволила производствам с меньшими бюджетами использовать передовые визуальные эффекты.

По его словам, генеративный ИИ, используемый в The Eternauts, помог его производственной команде завершить последовательность, показывающую обвал здания в Буэнос-Айресе в 10 раз быстрее, чем если бы они использовали традиционные инструменты спецэффектов.

Цена просто не была бы осуществимой для шоу в таком бюджете. Эта последовательность на самом деле является самым первым генеративным финальным кадром ИИ, который появился на экране в оригинальном сериале или фильме Netflix. Так что создатели были в восторге от результата - сказал Сарандос.

ИИ был одной из ключевых проблем, поднятых во время голливудской забастовки в 2023 году.

Во время трехмесячного мероприятия профсоюз Гильдии киноактеров-Американской федерации телевизионных и радиохудожников призвал к более жесткому регулированию использования искусственного интеллекта.

Напомним

Netflix выпустил тизер третьего и финального сезона популярного сериала стриминга "Игра в кальмара" (Squid Game).