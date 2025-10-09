Netflix делает игры доступными на телевизорах

Стриминговая платформа Netflix впервые представляет видеоигры на своем телевизионном сервисе - предлагая поиграть в Boggle между просмотрами сериала "Очень странные дела", пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Стриминговый сервис впервые делает свои видеоигры доступными для просмотра на телевизорах, сделав важный шаг вперед в реализации одной из своих ключевых инициатив по развитию, о чем заявил в среду на конференции Bloomberg Screentime в Лос-Анджелесе соисполнительный директор Грег Питерс.

Netflix предлагает игры, в которые можно играть в группах, включая Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Lego Party.

Компания предлагает игры уже четыре года, что является частью плана по расширению своего присутствия за пределы фильмов и сериалов. До сих пор пользователям приходилось играть в эти игры на мобильных устройствах. С появлением новых устройств подписчики будут использовать свои телефоны как контроллеры, но большая часть игрового процесса будет проходить на большом экране.

Питерс взял на себя инициативу по продвижению Netflix в игровой индустрии — прибыльной, но конкурентной, которая мучила большинство голливудских студий.

Ален Таскан, глава игрового подразделения Netflix, заявил в интервью, что ряд кино- и телекомпаний безуспешно пытались выйти на этот рынок. «Они выбрали краткосрочный подход», — сказал он.

Таскан пришел в Netflix в июле 2024 года из Epic Games Inc., издателя Fortnite, чтобы помочь компании переосмыслить стратегию и разрушить голливудское проклятие в игровой индустрии. Netflix изначально думал, что бесплатные игры на мобильных телефонах привлекут множество пользователей. Но компания не ориентирована на видеоигры, и многие энтузиасты уже играют в других местах.

С тех пор руководство определило четыре приоритетные категории: игры для детей, игры для вечеринок, популярные хиты, такие как Grand Theft Auto, и игры, основанные на существующих проектах Netflix, таких как «Очень странные дела».

Все игры в этом первом предложении бесплатны. Lego Party обычно продается по цене около 40 долларов.

Для игры пользователям нужен Smart TV или стриминговые устройства. Чтобы превратить телефон в контроллер, игрокам нужно будет отсканировать QR-код. Netflix хочет, чтобы игровой процесс был плавным.

Компания считает игры важной частью своего будущего и в последнее время инвестирует в увеличение мощности облачных серверов для обработки роста трафика.

«Чтобы развлечь мир, мы должны включить игры, — сказал Таскан. — У многих компаний много пользователей, но не у всех есть все эти люди на главном экране развлечений дома — телевизоре».

