Netflix розглядає можливість придбання Warner Bros. Discovery – Reuters
Київ • УНН
Netflix найняв інвестиційний банк Moelis & Co для оцінки потенційної угоди щодо придбання студійного та стрімінгового бізнесу Warner Bros. Discovery. Компанія зацікавлена у франшизах Гаррі Поттера та DC Comics, але не у кабельних мережах Warner Bros. Discovery.
Netflix активно вивчає можливість придбання студійного та стрімінгового бізнесу Warner Bros. Discovery, найнявши інвестиційний банк Moelis & Co для оцінки потенційної угоди та отримавши доступ до фінансової інформації компанії, повідомляють три джерела Reuters, знайомі з цим питанням, пише УНН.
Деталі
Володіння студійним бізнесом Warner Bros. дасть Netflix контроль над франшизами про Гаррі Поттера та DC Comics, а також над телевізійними проєктами, які вже виходять на платформі, зокрема "Running Point", "You" та "Maid". HBO і HBO Max додадуть компанії престижні драми та нових передплатників.
Paramount Девіда Еллісона вийшла в лідери перегонів за купівлю Warner Bros. Discovery – Reuters23.10.25, 21:18 • 3388 переглядiв
Генеральний директор Netflix Тед Сарандос пояснив позицію компанії.
Ми чітко дали зрозуміти, що не зацікавлені у володінні застарілими медіамережами. Тут немає жодних змін
Він додав, що Netflix оцінює потенційні придбання на основі їхнього масштабу та здатності посилити розважальні пропозиції компанії, але не зацікавлений у кабельних мережах Warner Bros. Discovery, таких як CNN, TNT, Food Network та Animal Planet.
Раніше Warner Bros. Discovery оголосила, що почне оцінювати варіанти після отримання небажаних пропозицій від Paramount Skydance щодо покупки всієї компанії. Рада директорів компанії розглядатиме, чи продовжувати заплановане розділення студійного та телевізійного бізнесу, чи продавати всю компанію або її частини.
Warner Bros. Discovery оголосив про виставлення себе на продаж – ЗМІ21.10.25, 18:53 • 3564 перегляди