Netflix розглядає можливість придбання Warner Bros. Discovery – Reuters

Netflix активно вивчає можливість придбання студійного та стрімінгового бізнесу Warner Bros. Discovery, найнявши інвестиційний банк Moelis & Co для оцінки потенційної угоди та отримавши доступ до фінансової інформації компанії, повідомляють три джерела Reuters, знайомі з цим питанням, пише УНН.

Володіння студійним бізнесом Warner Bros. дасть Netflix контроль над франшизами про Гаррі Поттера та DC Comics, а також над телевізійними проєктами, які вже виходять на платформі, зокрема "Running Point", "You" та "Maid". HBO і HBO Max додадуть компанії престижні драми та нових передплатників.

Генеральний директор Netflix Тед Сарандос пояснив позицію компанії.

Ми чітко дали зрозуміти, що не зацікавлені у володінні застарілими медіамережами. Тут немає жодних змін