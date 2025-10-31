Netflix рассматривает возможность приобретения Warner Bros. Discovery – Reuters

Netflix активно изучает возможность приобретения студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery, наняв инвестиционный банк Moelis & Co для оценки потенциальной сделки и получив доступ к финансовой информации компании, сообщают три источника Reuters, знакомые с этим вопросом, пишет УНН.

Детали

Владение студийным бизнесом Warner Bros. даст Netflix контроль над франшизами о Гарри Поттере и DC Comics, а также над телевизионными проектами, которые уже выходят на платформе, в частности "Running Point", "You" и "Maid". HBO и HBO Max добавят компании престижные драмы и новых подписчиков.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос объяснил позицию компании.

Мы четко дали понять, что не заинтересованы во владении устаревшими медиасетями. Здесь нет никаких изменений – сказал гендиректор.

Он добавил, что Netflix оценивает потенциальные приобретения на основе их масштаба и способности усилить развлекательные предложения компании, но не заинтересован в кабельных сетях Warner Bros. Discovery, таких как CNN, TNT, Food Network и Animal Planet.

Ранее Warner Bros. Discovery объявила, что начнет оценивать варианты после получения нежелательных предложений от Paramount Skydance о покупке всей компании. Совет директоров компании будет рассматривать, продолжать ли запланированное разделение студийного и телевизионного бизнеса, или продавать всю компанию или ее части.

