Netflix рассматривает возможность приобретения Warner Bros. Discovery – Reuters
Киев • УНН
Netflix нанял инвестиционный банк Moelis & Co для оценки потенциальной сделки по приобретению студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery. Компания заинтересована во франшизах Гарри Поттера и DC Comics, но не в кабельных сетях Warner Bros. Discovery.
Netflix активно изучает возможность приобретения студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery, наняв инвестиционный банк Moelis & Co для оценки потенциальной сделки и получив доступ к финансовой информации компании, сообщают три источника Reuters, знакомые с этим вопросом, пишет УНН.
Детали
Владение студийным бизнесом Warner Bros. даст Netflix контроль над франшизами о Гарри Поттере и DC Comics, а также над телевизионными проектами, которые уже выходят на платформе, в частности "Running Point", "You" и "Maid". HBO и HBO Max добавят компании престижные драмы и новых подписчиков.
Paramount Дэвида Эллисона вышла в лидеры гонки за покупку Warner Bros. Discovery – Reuters23.10.25, 21:18 • 3386 просмотров
Генеральный директор Netflix Тед Сарандос объяснил позицию компании.
Мы четко дали понять, что не заинтересованы во владении устаревшими медиасетями. Здесь нет никаких изменений
Он добавил, что Netflix оценивает потенциальные приобретения на основе их масштаба и способности усилить развлекательные предложения компании, но не заинтересован в кабельных сетях Warner Bros. Discovery, таких как CNN, TNT, Food Network и Animal Planet.
Ранее Warner Bros. Discovery объявила, что начнет оценивать варианты после получения нежелательных предложений от Paramount Skydance о покупке всей компании. Совет директоров компании будет рассматривать, продолжать ли запланированное разделение студийного и телевизионного бизнеса, или продавать всю компанию или ее части.
Warner Bros. Discovery объявила о выставлении себя на продажу – СМИ21.10.25, 18:53 • 3564 просмотра