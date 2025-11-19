Оголошено номінантів на дитячу та сімейну премію "Еммі" 2026 року

$42.090.03
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
08:10 • 6218 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo
Ексклюзив
08:06 • 9030 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 12717 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 9984 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:06 • 24005 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 17655 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29127 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49910 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38928 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику19 листопада, 00:52 • 20972 перегляди
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям19 листопада, 01:42 • 21894 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС19 листопада, 02:01 • 25917 перегляди
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo19 листопада, 02:38 • 11826 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 05:59 • 13357 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
08:06 • 9018 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
07:42 • 12712 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 47023 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 66104 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 109182 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мухаммед ібн Салман
Реджеп Тайїп Ердоган
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Тернопіль
Львівська область
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo07:49 • 2620 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 21525 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 23391 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 22516 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 41374 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Ту-95

Оголошено номінантів на дитячу та сімейну премію "Еммі" 2026 року

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оприлюднила повний список номінантів на четверту дитячу та сімейну премію "Еммі". Церемонія нагородження відбудеться 1 та 2 березня 2026 року в Нью-Йорку.

Оголошено номінантів на дитячу та сімейну премію "Еммі" 2026 року

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оприлюднила повний список номінантів на четверту дитячу та сімейну премію "Еммі". Церемонія нагородження відбудеться 1 та 2 березня 2026 року в Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Премія, що відзначає творчість у дитячому та сімейному контенті, цього року матиме церемонію у залі Фредеріка П. Роуза в Jazz at Lincoln Center. Переможців у категоріях "Індивідуальні досягнення в анімації" та лауреата премії за життєві досягнення оголосять на початку наступного року. Також пізніше буде названо ведучих церемонії.

Ми раді вшанувати надзвичайних людей та команди, які щодня втілюють дитяче та сімейне телебачення в життя Вона також відзначила позитивний вплив освітніх програм на маленьких дітей

- сказала голова премії за дитячі та сімейні програми Рейчел Шварц.

Номінантами у категорії "Видатний серіал для дошкільного, дитячого або сімейного перегляду" стали Jane, Дитячий чемпіонат з випічки, Пані Рейчел, Дивний загін, Вулиця Сезам та Tab Time.

У категорії "Видатний серіал для молодих підлітків" відзначено Мурашки по шкірі: Зникаючий, Зупинка сердець, Зоряні війни: Команда скелетів, Солодке та Бандити часу.

Серед інших номінацій - спеціальні художні фільми, анімаційні серіали та спецвипуски, програми для дошкільнят, інформаційні проєкти, а також нагороди за акторську гру, озвучування, режисуру, музику, монтаж, технічні досягнення та хореографію. У списку з’явилися проєкти Disney+, Netflix, Apple TV+, HBO Max, PBS Kids, Nickelodeon та інших великих студій.

Оголошений список охоплює широкий спектр дитячого та сімейного контенту, що відзначає різні формати й творчі підходи. Визначення переможців стане відомим у березні під час церемонії в Нью-Йорку.

Леді Гага отримала спортивну премію "Еммі" за виступ на Супербоулі з піснею "Hold My Hand", наблизившись до статусу EGOT. Тепер їй не вистачає лише премії "Тоні".

Алла Кіосак

