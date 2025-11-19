Оголошено номінантів на дитячу та сімейну премію "Еммі" 2026 року

Національна академія телевізійних мистецтв і наук оприлюднила повний список номінантів на четверту дитячу та сімейну премію "Еммі". Церемонія нагородження відбудеться 1 та 2 березня 2026 року в Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Премія, що відзначає творчість у дитячому та сімейному контенті, цього року матиме церемонію у залі Фредеріка П. Роуза в Jazz at Lincoln Center. Переможців у категоріях "Індивідуальні досягнення в анімації" та лауреата премії за життєві досягнення оголосять на початку наступного року. Також пізніше буде названо ведучих церемонії.

Ми раді вшанувати надзвичайних людей та команди, які щодня втілюють дитяче та сімейне телебачення в життя Вона також відзначила позитивний вплив освітніх програм на маленьких дітей - сказала голова премії за дитячі та сімейні програми Рейчел Шварц.

Номінантами у категорії "Видатний серіал для дошкільного, дитячого або сімейного перегляду" стали Jane, Дитячий чемпіонат з випічки, Пані Рейчел, Дивний загін, Вулиця Сезам та Tab Time.

У категорії "Видатний серіал для молодих підлітків" відзначено Мурашки по шкірі: Зникаючий, Зупинка сердець, Зоряні війни: Команда скелетів, Солодке та Бандити часу.

Серед інших номінацій - спеціальні художні фільми, анімаційні серіали та спецвипуски, програми для дошкільнят, інформаційні проєкти, а також нагороди за акторську гру, озвучування, режисуру, музику, монтаж, технічні досягнення та хореографію. У списку з’явилися проєкти Disney+, Netflix, Apple TV+, HBO Max, PBS Kids, Nickelodeon та інших великих студій.

Оголошений список охоплює широкий спектр дитячого та сімейного контенту, що відзначає різні формати й творчі підходи. Визначення переможців стане відомим у березні під час церемонії в Нью-Йорку.

