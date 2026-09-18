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Польша присоединилась к созданию противобаллистического щита Freyja

Киев • УНН

 • 1966 просмотра

Польша присоединилась к коалиции Украины и союзников по созданию системы Freyja.

Польша присоединилась к созданию противобаллистического щита Freyja

Польша присоединилась к противоракетной коалиции, которая объединила Украину и других союзников в создании современной системы противоракетной обороны Freyja, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X, передает УНН.

"С сегодняшнего дня Польша является частью этого большого проекта ... мы договорились о формах и рамках этого сотрудничества", — сказал Туск в видео, опубликованном в X.

Канада готова присоединиться к антибаллистической программе Freyja со своими технологиями — Зеленский10.09.26, 20:45 • 4563 просмотра

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о расширении антибаллистической коалиции по реализации проекта Freyja.

Украина и партнеры согласовали конкретные шаги для реализации антибаллистической программы Freyja — Зеленский09.09.26, 19:24 • 7275 просмотров

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы. В настоящее время над ним работают компании из 10 стран, а к практической реализации присоединились, в частности, Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю.

Юлия Мельник

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
Ирина Терех
Fire Point
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша