Польша присоединилась к созданию противобаллистического щита Freyja
Киев • УНН
Польша присоединилась к коалиции Украины и союзников по созданию системы Freyja.
Польша присоединилась к противоракетной коалиции, которая объединила Украину и других союзников в создании современной системы противоракетной обороны Freyja, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X, передает УНН.
"С сегодняшнего дня Польша является частью этого большого проекта ... мы договорились о формах и рамках этого сотрудничества", — сказал Туск в видео, опубликованном в X.
Jesteśmy w Koalicji Antybalistycznej. pic.twitter.com/prtqKznHnB— Donald Tusk (@donaldtusk) September 18, 2026
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Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о расширении антибаллистической коалиции по реализации проекта Freyja.
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Что такое Freyja
Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы. В настоящее время над ним работают компании из 10 стран, а к практической реализации присоединились, в частности, Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.
Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю.