Польща долучилась до створення антибалістичного щита Freyja
Київ • УНН
Польща долучилася до коаліції України та союзників зі створення системи Freyja.
Польща приєдналася до протиракетної коаліції, яка обʼєднала Україну та інших союзників у створенні сучасної системи протиракетної оборони Freyja, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х, передає УНН.
"З сьогоднішнього дня Польща є частиною цього великого проєкту ... ми домовилися про форми та рамки цієї співпраці", - сказав Туск у відео, опублікованому на X.
Jesteśmy w Koalicji Antybalistycznej. pic.twitter.com/prtqKznHnB— Donald Tusk (@donaldtusk) September 18, 2026
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Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявляв про розширення антибалістичної коаліції з реалізації проєкту Freyja.
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Що таке Freyja
Freyja - ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи Станом на зараз над ним працюють компанії з 10 країн, а до практичної реалізації долучилися зокрема Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.
Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.