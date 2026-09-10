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Техніка

Канада готова долучитися до антибалістичноі програми Freyja своїми технологіями - Зеленський

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Канада готова надати технології для програми Freyja та погодила додаткові оборонні постачання. Сторони також опрацьовують Drone Deal.

Канада готова долучитися до антибалістичноі програми Freyja своїми технологіями - Зеленський

Канада готова долучитися до реалізації європейської антибалістичної програми Freyja своїми технологіями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з премʼєр-міністром Канади Марком Карні, передає УНН.

За його словами, сторони під час зустрічі обговорили фактично постійні російські удари балістикою і дронами.

"Марк запевнив, що Канада готова долучитися до нашої Європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. Це крок потрібний і вчасний", - повідомив президент.

Також Володимир Зеленський за результатами переговорів анонсував додаткові оборонні постачання.

"Звісно, дуже змістовно також проговорили перспективні двосторонні проєкти в обороні та економіці. Зокрема, зараз наші команди опрацьовують Drone Deal. Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо вийти на повноцінну угоду", - наголосив президент.

Окрім того, сторони обговорили можливості для забезпечення фінансової стійкості України на цей і наступний рік. Володимир Зеленський подякував Марку Карні за готовність допомогти з пошуком необхідного фінансування для потреб бюджету та українських воїнів. 

Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10.09.26, 17:49 • 12237 переглядiв

Додамо

Раніше президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере провів зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів, присвячену реалізації антибалістичної програми Freyja. У зустрічі взяли участь керівники оборонних компаній FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. Сторони узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму.

Що таке Freyja

Freyja — ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми — радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень. Перше перехоплення балістичної цілі системою заплановане на 2027 рік.

Юлія Мельник

Війна в УкраїніПолітика
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