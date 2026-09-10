Канада готова присоединиться к антибаллистической программе Freyja со своими технологиями — Зеленский

Канада готова присоединиться к реализации европейской антибаллистической программы Freyja со своими технологиями. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни, передает УНН.

По его словам, стороны во время встречи обсудили фактически постоянные российские удары баллистическими ракетами и дронами.

"Марк заверил, что Канада готова присоединиться к нашей Европейской антибаллистической программе FREYJA со своими технологиями. Это необходимый и своевременный шаг", — сообщил президент.

Также Владимир Зеленский по итогам переговоров анонсировал дополнительные оборонные поставки.

"Конечно, очень содержательно также обсудили перспективные двусторонние проекты в оборонной сфере и экономике. В частности, сейчас наши команды прорабатывают Drone Deal. Рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем выйти на полноценное соглашение", — подчеркнул президент.

Кроме того, стороны обсудили возможности для обеспечения финансовой устойчивости Украины в этом и следующем году. Владимир Зеленский поблагодарил Марка Карни за готовность помочь с поиском необходимого финансирования для нужд бюджета и украинских воинов.

Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point

Добавим

Ранее президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере провел встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров, посвященную реализации антибаллистической программы Freyja. Во встрече приняли участие руководители оборонных компаний FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. Стороны согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и чиновники на своем уровне, а производители и разработчики — на своем.

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, другие компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.