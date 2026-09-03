Силы обороны отработали по оккупантам в Крыму - поразили десантный катер и не только

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Силы обороны поразили во временно оккупированном Крыму десантный катер БК-16 в Севастополе, комплекс РЭБ и пункт управления дронами, а также склады противника на ВОТ. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ 3 сентября, пишет УНН.

"2 сентября и в ночь на 3 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника", - говорится в сообщении.

Что поразили в Крыму

В Севастополе, Крым, поражен десантный катер БК-16. Степень нанесенных повреждений уточняется - сообщили в Генштабе.

БК-16, как указано, – скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510, предназначенный для перевозки и высадки десанта, в том числе на необорудованное побережье, а также выполнения патрульных и противодиверсионных задач. Полное водоизмещение катера составляет около 20,5 тонны, длина – около 16 метров. Экипаж – 2 человека, десант – до 19 человек. Катер может оснащаться пулеметным и гранатометным вооружением.

В районе временно оккупированного Севастополя поражена мобильная станция радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". - указали в Генштабе.

"Красуха-4" (1РЛ257), как отмечается, – мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия, предназначенный для радиоэлектронного подавления бортовых РЛС самолетов и вертолетов, а также радиолокационных средств беспилотных летательных аппаратов. Комплекс также способен воздействовать на средства связи и другие радиоэлектронные системы.

"В районе Марьино (ВОТ АР Крым) поражен пункт управления БПЛА противника", - указали в Генштабе.

Что поразили в Донецкой и Запорожской областях

"Кроме того, в Донецкой области, в Желанном поражен склад БПЛА подразделения противника, а в районе Иловайска – склад боеприпасов противника. Среди прочего, поражены объекты противника на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области", - сказано в сообщении Генштаба.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

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