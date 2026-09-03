Силы обороны отработали по оккупантам в Крыму - поразили десантный катер и не только

$44.610.1551.640.11
ukenru
10:28 • 7096 просмотра
Сибига анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях, прогресс без США назвал "нереалистичным"
09:29 • 12138 просмотра
Расторгнуть брак онлайн стало возможно в "Дія" - как это сделатьVideo
08:38 • 14740 просмотра
"Этого точно не должно было произойти" - СБУ об инциденте с ГУР в КиевеPhotoVideo
Эксклюзив
08:19 • 20646 просмотра
Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании
3 сентября, 05:49 • 20593 просмотра
рф атаковала 163 дронами, до половины - реактивные: как отработала ПВО и ситуация по регионам
3 сентября, 04:17 • 23103 просмотра
Ночная атака на Одессу: число раненых возросло до 17Photo
2 сентября, 23:02 • 25894 просмотра
Новая кампания США против Ирана не продлится слишком долго — Трамп
2 сентября, 19:20 • 29006 просмотра
Инцидент между СБУ и ГУР — в сети распространяется видео стрельбыVideo
2 сентября, 18:45 • 32087 просмотра
Цены на продукты в Украине могут вырасти из-за проблем с логистикой, но дефицита нет
2 сентября, 17:41 • 33193 просмотра
Стрелять можно только в оккупантов — Зеленский назвал инцидент между СБУ и ГУР позорным, требует кадровых решений
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.1м/с
49%
752мм
Популярные новости
Второй по мощности НПЗ России полностью остановил переработку после атаки БПЛА — СМИ3 сентября, 02:29 • 17488 просмотра
Что празднуют 3 сентября в Украине и мире3 сентября, 03:00 • 17416 просмотра
Путин пытается компенсировать отсутствие побед на фронте выдуманной географией — ЦПД3 сентября, 03:32 • 10909 просмотра
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo07:08 • 14497 просмотра
Идеи заготовок для ароматных чаёв на зимуPhoto07:14 • 19945 просмотра
публикации
Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании
Эксклюзив
08:19 • 20655 просмотра
Идеи заготовок для ароматных чаёв на зимуPhoto07:14 • 20126 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку2 сентября, 14:28 • 64586 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
2 сентября, 12:26 • 80403 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят2 сентября, 12:20 • 72056 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сергей Лысак
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Запорожская область
Одесса
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo07:08 • 14639 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 40810 просмотра
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 58409 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 53717 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 58773 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Социальная сеть
Сериал
Фильм
Шахед-136

Силы обороны отработали по оккупантам в Крыму - поразили десантный катер и не только

Киев • УНН

 • 978 просмотра

В Севастополе поражён десантный катер БК-16, в районе города — комплекс РЭБ «Красуха-4». Также уничтожены пункты управления дронами и склады противника.

Силы обороны отработали по оккупантам в Крыму - поразили десантный катер и не только
фото иллюстративное

Силы обороны поразили во временно оккупированном Крыму десантный катер БК-16 в Севастополе, комплекс РЭБ и пункт управления дронами, а также склады противника на ВОТ. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ 3 сентября, пишет УНН.

"2 сентября и в ночь на 3 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника", - говорится в сообщении.

Что поразили в Крыму

В Севастополе, Крым, поражен десантный катер БК-16. Степень нанесенных повреждений уточняется

- сообщили в Генштабе.

БК-16, как указано, – скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510, предназначенный для перевозки и высадки десанта, в том числе на необорудованное побережье, а также выполнения патрульных и противодиверсионных задач. Полное водоизмещение катера составляет около 20,5 тонны, длина – около 16 метров. Экипаж – 2 человека, десант – до 19 человек. Катер может оснащаться пулеметным и гранатометным вооружением.

В районе временно оккупированного Севастополя поражена мобильная станция радиоэлектронной борьбы "Красуха-4".

- указали в Генштабе.

"Красуха-4" (1РЛ257), как отмечается, – мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы дальнего действия, предназначенный для радиоэлектронного подавления бортовых РЛС самолетов и вертолетов, а также радиолокационных средств беспилотных летательных аппаратов. Комплекс также способен воздействовать на средства связи и другие радиоэлектронные системы.

"В районе Марьино (ВОТ АР Крым) поражен пункт управления БПЛА противника", - указали в Генштабе.

Что поразили в Донецкой и Запорожской областях

"Кроме того, в Донецкой области, в Желанном поражен склад БПЛА подразделения противника, а в районе Иловайска – склад боеприпасов противника. Среди прочего, поражены объекты противника на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области", - сказано в сообщении Генштаба.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Украинские военнослужащие успешно атаковали вражескую авиацию — уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолёт Ка-2702.09.26, 17:50 • 5082 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Крым
Севастополь