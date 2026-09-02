Украинские военнослужащие успешно атаковали вражескую авиацию — уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолёт Ка-27
Киев • УНН
Силы обороны поразили склады боеприпасов и технических средств противника. Также подтверждено уничтожение МиГ-29 и Ка-27.
В Генеральном штабе подтвердили уничтожение самолёта МиГ-29 и вертолёта Ка-27. Поражены склады боеприпасов и материально-технических средств противника, передаёт УНН.
Детали
Как сообщили в Генштабе, 1 сентября и в ночь на 2 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей российского агрессора.
Во Владимировке Донецкой области поражён склад боеприпасов противника.
Также в Очеретино Донецкой области поражён склад материально-технических средств подразделения оккупантов.
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В Речице Брянской области рф поражён район сосредоточения вооружения и военной техники противника. Степень нанесённого ущерба уточняется.
По результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 30 августа 2026 года вертолёта Ка-27 в районе аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае рф
Также подтверждено уничтожение 27 августа 2026 года самолёта МиГ-29 в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области рф.
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