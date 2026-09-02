Українські військові вдало атакували ворожу авіацію - знищено винищувач МіГ-29 та вертольот Ка-27
Київ • УНН
Сили оборони уразили склади боєприпасів і техзасобів противника. Також підтверджено знищення МіГ-29 та Ка-27.
У Генеральному штабі підтвердили знищення літака МіГ-29 та вертольота Ка-27. Уражено склади боєприпасів і МТЗ противника, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Генштабі, 1 вересня та в ніч на 2 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей російського агресора.
У Володимирівці Донецької області уражено склад боєприпасів противника.
Також в Очеретиному Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.
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У Речиці Брянської області рф уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника. Ступінь завданих збитків уточнюється.
За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ" Краснодарському краї рф
Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово" в Ростовській області рф.
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