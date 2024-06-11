На Покровському напрямку знищили ворожий літак Су-25 - Генштаб
Київ • УНН
Ворожий літак Су-25 знищено на Покровському напрямку.
На Покровському напрямку знищено ворожий літак Су-25, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 22:00 10 червня, пише УНН.
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За даними Генштабу, на Покровському напрямку попередні втрати агресора становили 198 окупантів вбитими та пораненими. "Знищено літак Су-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі", - вказали у Генштабі.
Генштаб: на фронті за добу 100 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку11.06.24, 08:55 • 23974 перегляди