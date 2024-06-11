На Покровском направлении уничтожили вражеский самолет Су-25 - Генштаб
Киев • УНН
Вражеский самолет Су-25 уничтожен на Покровском направлении.
На Покровском направлении уничтожен вражеский самолет Су-25, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 22:00 10 июня, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, на Покровском направлении предыдущие потери агрессора составили 198 оккупантов убитыми и ранеными. "Уничтожен самолет Су-25, один танк, боевую бронированную машину, пушку и четыре автомобиля", - указали в Генштабе.
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