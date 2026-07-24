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"Мадьяр" подтвердил отработку еще 19 энергоузлов в рамках операции "Крымский рубильник off" - показал видео

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди подтвердил поражение 19 энергоузлов за 23-24 июля. Всего с начала операции "Крымский рубильник off" уничтожено 136 энергетических целей.

"Мадьяр" подтвердил отработку еще 19 энергоузлов в рамках операции "Крымский рубильник off" - показал видео

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили отработку еще 19 энергоузлов за 48 часов, а всего с начала операции "Крымский рубильник off" - 136 энергетических целей, о чем сообщил в пятницу командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях, пишет УНН.

"Крымский рубильник off". +19 энергоузлов за 48 часов 23-24 июля в Крыму (17) и других частях ВОТ (2) отработаны Птицами СБС. Общий счет в ходе операции 01-24 июля составил 136 энергетических целей. Выкурить червяка с полуострова. Ялта, Гурзуф, Феодосия, Евпатория, Судак и т.д.

- написал Бровди и перечислил:
  • электроподстанция ПС 110 кВ «Малореченское», АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадьяра»;
    • электроподстанция ПС 110/35 кВ «Приморский», нп Приморский, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
      • электроподстанция ПС 110/10 кВ «Гурзуф», нп Гурзуф, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
        • электроподстанция ПС 110 кВ «Насосная-16», нп Васильково, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
          • электроподстанция ПС 110 кВ «Восход», нп Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
            • электроподстанция ПС 110 кВ «Алексеевка», нп Алексеевка, АР Крым, 427 ОБр СБС «Рарог»;
              • электроподстанция ПС 110 кВ «Веселое», нп Веселое, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
                • электроподстанция ПС 110 кВ «Холодильник», нп Евпатория, АР Крым, 427 ОБр СБС «Рарог»;
                  • электроподстанция ПС 110 кВ «Гаспра», нп Гаспра, АР Крым, 20 ОБр СБС «К-2»;
                    • электроподстанция ПС 110 кВ «Крайнее», нп Крайнее, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;
                      • электроподстанция ПС 110 кВ «Скворцово», нп Скворцово, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;
                        • электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ближние Камыши», нп Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
                          • электроподстанция ПС 110 кВ «Глебовка», нп Внуково, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;
                            • электроподстанция ПС 110 кВ «Коктебель», нп Щебетовка, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
                              • электроподстанция ПС 110 кВ «Береговое», нп Молочное, АР Крым, 427 ОБр СБС «Рарог»;
                                • электроподстанция ПС 110 кВ «Судак», нп Судак, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
                                  • электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ялта», нп Ялта, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
                                    • электроподстанция, нп Кременевка, Донецкая обл., 3 бат 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;
                                      • электроподстанция, нп Дружба, Донецкая обл., 20 ОБр СБС «К-2».

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