"Мадьяр" подтвердил отработку еще 19 энергоузлов в рамках операции "Крымский рубильник off" - показал видео
Киев • УНН
Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди подтвердил поражение 19 энергоузлов за 23-24 июля. Всего с начала операции "Крымский рубильник off" уничтожено 136 энергетических целей.
В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили отработку еще 19 энергоузлов за 48 часов, а всего с начала операции "Крымский рубильник off" - 136 энергетических целей, о чем сообщил в пятницу командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях, пишет УНН.
"Крымский рубильник off". +19 энергоузлов за 48 часов 23-24 июля в Крыму (17) и других частях ВОТ (2) отработаны Птицами СБС. Общий счет в ходе операции 01-24 июля составил 136 энергетических целей. Выкурить червяка с полуострова. Ялта, Гурзуф, Феодосия, Евпатория, Судак и т.д.
- электроподстанция ПС 110 кВ «Малореченское», АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадьяра»;
- электроподстанция ПС 110/35 кВ «Приморский», нп Приморский, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
- электроподстанция ПС 110/10 кВ «Гурзуф», нп Гурзуф, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Насосная-16», нп Васильково, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Восход», нп Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Алексеевка», нп Алексеевка, АР Крым, 427 ОБр СБС «Рарог»;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Веселое», нп Веселое, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Холодильник», нп Евпатория, АР Крым, 427 ОБр СБС «Рарог»;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Гаспра», нп Гаспра, АР Крым, 20 ОБр СБС «К-2»;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Крайнее», нп Крайнее, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Скворцово», нп Скворцово, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;
- электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ближние Камыши», нп Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Глебовка», нп Внуково, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Коктебель», нп Щебетовка, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Береговое», нп Молочное, АР Крым, 427 ОБр СБС «Рарог»;
- электроподстанция ПС 110 кВ «Судак», нп Судак, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
- электроподстанция ПС 110/10 кВ «Ялта», нп Ялта, АР Крым, 413 оп СБС «Рейд»;
- электроподстанция, нп Кременевка, Донецкая обл., 3 бат 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;
- электроподстанция, нп Дружба, Донецкая обл., 20 ОБр СБС «К-2».
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не только24.07.26, 11:15 • 27224 просмотра